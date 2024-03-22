融資蓋社宅利息3億 桃園盼補助

桃園市政府興辦社會住宅所需經費龐大，住宅基金已融資逾190億元，加上內政部去年取消社宅融資服務平台的利率上限，今年光付利息恐怕就要3億多元；立法院內政委員會昨天下鄉考察，立委牛煦庭盼中央給地方更多支持，內政部次長花敬群肯定桃園推動社宅成果，地方提議仍待討論。

桃園市住宅發展處指出，桃園已啟用的社宅共11處，2處正在購置設備及待驗，另有3處施工中、6處預計今年內動工，建設多點齊發，透過融資籌措經費。由於內政部去年取消融資平台利率上限，有些借貸因為到期重啟新約，利率不如以往低，今年利息可能從去年1.3億元翻倍增至3億餘元。

住宅處指出，住宅基金支應社宅建設與社宅維運管理及修繕，利息暴增造成不小負擔，今年利息雖有都發基金可支應，但非長久之計，另計畫修法用容積獎勵代金填補財政缺口，也是緩不濟急。

桃市府住發處希望中央調整非自償性經費的計算方式，例如社宅竣工到啟用收租前也能納入補貼範圍，也希望租金計算方式採「收入別」，以照顧擁有持分產權而無法申請中低收入戶的弱勢族群。

牛煦庭表示，桃園是興建社宅的模範生，戶數越來越多會有越來越重的管理支出，希望中央協助地方針對特殊個案予以專案補助，也支持租金制度先雙軌併行。

立委邱若華也說，希望中央協助地方解決興辦社宅的財務困境，不要因財務狀況連帶影響到社宅的管理品質，讓社宅住戶住得不開心，既然中央力推社宅政策，就與桃園市政府一起合作。

昨天立院考察過程，花敬群肯定桃園努力推動社宅，但補助需求未鬆口，至於社宅租金制度建議「收入別」、「身分別」雙軌並行，現有租戶續約適用收入別，7月後新租戶採「身分別」。