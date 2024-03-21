苗栗印刷廠非法偷排廢氣 重罰208萬、空汙費1084萬餘元

苗栗縣頭份市某凹版印刷廠利用非法管道偷排含VOCs廢氣，且長達5年不實申報、逃漏繳空汙費，環檢警組成專案小組進場搜索，查獲業者不法行為，由於違法行為屬情節重大，業者遭重罰208萬及追回5年逃漏繳的空汙費1084萬8979元，目前業者已補繳空污費，苗栗地檢署以法人、負責人及空汙防制費申報人緩起訴處分。

環境部環管署指出，本案為執行中部地區排放揮發性有機汙染物（VOCs）空汙查核專案計畫時，發現該工廠設置非法排放管道，立即運用科技儀器掃描監控，發現偷排廢氣行為經蒐證後，報請苗栗地方檢察署偵辦。

環管署表示，運用科技儀器，可明確掌握工廠煙囪等排放管道排放廢氣狀況，偷排廢氣行為將無所遁形，也強調若刻意不實申報逃漏繳空氣汙染防制費，一旦被查獲將移送法辦，依空汙法第54條規定可處3年以下有期徒刑、拘役，或是併科20萬元以上、500萬元以下罰金，並依法追繳所逃漏繳的空汙防制費用。

環管署表示，本案經苗栗地檢署在今年2月26日偵結，考量業者犯後坦承犯行，深表悔悟，且已向苗栗縣環保局補繳空汙費1084萬8979元，苗栗地方檢察署處以法人、負責人及空氣汙染防制費申報人員緩起訴處分，並各向公庫支付50萬元、50萬元及8萬元緩起訴處分金。