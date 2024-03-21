苗縣照南國小、國中共用操場跑道 整建完工啟用

苗栗縣竹南鎮照南國小與照南國中共用操場多年，因場地跑道年久破損嚴重，經向中央、縣府爭取補助經費整建完工，今天落成啟用，成為送給師生的兒童節大禮。

竹南鎮因竹南科學園區帶動人口持續增加，照南國小現有近2000名學生，是全縣最大國小，今天舉行全新操場跑道啟用典禮，苗栗縣長鍾東錦會同縣府教育處長葉芯慧、立委陳超明妻子吳麗利、竹南鎮長方進興、竹南鎮民代表會主席何秀綿及多名地方民代出席。

照南國小校長鍾正康告訴中央社記者，學校校地與照南國中相連，彼此並無明顯界限區隔，兩校共同使用1座運動場多年，加上幼兒園部分，共有近4000名學生密集使用。

鍾正康說，舊操場因跑道年久使用破損、多處嚴重隆起，影響師生及社區居民使用安全，透過立委陳超明向中央爭取、縣府補助經費，去年以新台幣3000餘萬元經費整建，採用高品質的PU重新鋪設，提供學生完善、安全的運動環境。

鍾東錦表示，全新操場為標準400公尺跑道，跑道數有8道，相信能滿足國中、國小和幼兒園師生的體育、教學課程使用，更可成為縣級第2個預備體育運動場。

鍾東錦指出，隨著科學園區進駐工商繁榮，學生人數越來越多，為了留住人才，縣府會積極打造更好的教育環境，提升幸福指數；另外，為爭取苗栗縣設置科學園區實驗中學，縣府已提報竹南3塊、後龍新港高中共4塊預定校地，近期國科會將踏勘挑選，希望116年不用增班、直接蓋校，解決就學問題。