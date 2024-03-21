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桃市融資蓋社宅今年利息將破3億 地方、立委盼中央幫忙

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
立法院內政委員會今到桃園考察，針對地方政府財政壓力，立委牛煦庭和邱若華都希望中央能支持與協助。圖／桃園市都市發展局提供
立法院內政委員會今到桃園考察，針對地方政府財政壓力，立委牛煦庭和邱若華都希望中央能支持與協助。圖／桃園市都市發展局提供

桃園市政府興辦社會住宅所需經費龐大，住宅基金已融資超過190億元，加上內政部去年取消社宅融資服務平台的利率上限，今年光付利息恐怕就要3億多元，財政壓力龐大；立法院內政委員會今天下鄉考察，立委牛煦庭盼中央能給地方更多支持，陪同考察的內政部次長花敬群肯定桃園推動社宅成果，但對於地方所提需求則表示有待進一步討論。

桃園市住宅發展處指出，桃園已啟用的社宅目前共11處，2處正在購置設備及待驗，另有3處施工中，有6處預計今年內動工，多項建設正在進行，所需經費龐大，因此透過融資籌措經費。目前，桃園融資金額超過190億元，由於內政部去年取消融資平台利率上限，有些借貸因為到期重啟新約，利率不如以往低，因此今年利息有可能從去年1.3億元成長到3億餘元。

住宅處指出，住宅基金除了支應社宅建設，還要負責社宅維運管理及修繕，利息一下暴增，確實負擔不小，今年利息雖有都發基金編列預算支應，但非長久之計。桃園有計畫修法，想用容積獎勵代金填補財政缺口，但辦法有待議會審查，後續還要報相關部會，並非短時間能完成，因此希望中央能予以協助，希望調整非自償性經費的計算方式，例如社宅竣工到啟用收租前也能納入補貼範圍。另外，也希望租金計算方式採「收入別」，以照顧擁有持分產權而無法申請中低收入戶的弱勢族群。

牛煦庭表示，桃園是興建社宅的模範生，戶數越來越多會有越來越重的管理支出，希望中央協助地方針對特殊個案予以專案補助，也支持租金制度先雙軌併行，近來的租金爭議勿影響對地方的補助。

立委邱若華也說，希望中央可以協助地方解決興辦社宅的財務困境，編列預算支持地方政府的居住政策，不但緩解桃園市政府的財務壓力，也不要因財務狀況連帶影響到社宅的管理品質，造成社宅住戶住的不開心，「既然中央講積極推動社會住宅政策，那就與桃園市政府一起合作推動社宅」。

考察過程中，內政部次長花敬群肯定桃園努力推動社宅，對地方及立委提出的補助需求或放寬政策沒有鬆口，對於社宅租金計算才雙軌並行方向規畫，也僅表示需要進一步討論。

利息 桃園 社宅

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