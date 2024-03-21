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竹市府力捧吉祥物「皮卡」！臉書粉專上線回應市政 新任務曝光
新竹市政府除了有動物園專屬吉祥物河馬「樂樂」，今年起開始力捧吉祥物「皮卡」，近日已有網友發現「新竹市政府特派員，喜鵲皮卡」臉書粉專上線，還開始在新竹地方臉書社團回應市政議題。竹市府指出，皮卡將以新竹市特派員之姿，開始與市民互動，未來各大小市政活動，也有機會看見皮卡的身影。
新竹市市鳥為喜鵲，向來被視為吉祥鳥類，象徵幸運和好兆頭。竹市府以市鳥喜鵲為原型設計吉祥物，並以喜鵲學名Pica命名為「皮卡」，藍色身軀配上愛心小嘴的模樣活潑可愛，去年12月的「竹市幸福宜居網2.0啟動記者會」，皮卡就已初次登場亮相。
竹市府今年開始運用吉祥物皮卡製作各式文宣物品，年初製作分送記事本，封面與內頁即印製皮卡圖樣，市府預告今年4月4日兒童節，市府發放的兒童節禮物也將邀請皮卡擔任主角，目前籌備中的皮卡周邊，還有馬克杯、磁鐵、毛巾、便條紙、水杯等。
「新竹市政府特派員，喜鵲皮卡」臉書粉專在近日上線，雖然目前尚未發文，但已開始在新竹地方臉書社團現身，回應網友有關新竹市總圖書館新建工程進度等問題。市府指出，皮卡除了未來會在實體、城市行銷活動和大家見面，也將化身為市府特派員，在網路輔助市府回答市民朋友的疑惑。
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