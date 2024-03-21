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原民福利百百種 各縣市也有差異！盼設1994專線一次解決

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園原住民族行政局今邀六都原住民族行政機關及原住民市議員做政策交流，除討論「原住民族文化(物)館際合作」及「原住民族文創產業年會」，也針對設置1994原住民族服務諮詢專線探討必要性。記者翁唯真／攝影
桃園原住民族行政局今邀六都原住民族行政機關及原住民市議員做政策交流，除討論「原住民族文化(物)館際合作」及「原住民族文創產業年會」，也針對設置1994原住民族服務諮詢專線探討必要性。記者翁唯真／攝影

桃園原住民族行政局過去規畫設置原住民族服務諮詢專線，運用1支專線直接各式服務能得到解答，過去發文給原住民委員會也獲支持，不過實際規畫發現在人力、經費、電信及維護做全國性較妥適，今與六都原民機關共同討論，設置原住民族服務諮詢專線必要性，希望透過中央直接設置，讓全國原民朋友更方便。

原民局今邀六都原住民族行政機關及原住民市議員做政策交流，除討論「原住民族文化(物)館際合作」及「原住民族文創產業年會」，也針對設置1994原住民族服務諮詢專線探討必要性。

原民局表示，以民眾申請改名為例，自原住民身分法於今年修正公布後，桃園及其他縣市接獲眾多民眾詢問有關原民身分認定問題，因各縣市戶政機關辦理申請改名取得原民身分作業方式不盡相同，導致民眾諸多疑義造成誤解。因此類案件涉及屬內政部「戶政主管機關」及屬原住民委員會的「事業目的主管機關」，設有原住民族服務諮詢專線，民眾即可透過專線，立即得到主管機關正確回覆及完整資訊。

原民局說，若設置專線可整合各直轄市及其他縣市原住民福利服務，比照1999建置諮詢統一專線，迅速回應及處理原住民族就業、住宅、教育、經濟、社會福利、土地、文化與法律的相關等各項諮詢服務，如無法立即於線上回應專業問題時，將即提供其他相關部門服務資訊解決諮詢問題。

原民局表示，因規畫後發現涉及層面太廣，像需要會各族語言的服務人才，還有需要所有電信業者一同配合，等種種技術層面問題都需克服，才希望中央能統一設置，今討論也獲六都代表一致同意。且配合憲法原住民入憲的紀念年就在1994年，希望以1994作為原住民服務專線，讓更多族人了解更名的紀念意義。後續也將簡婦今會議內容給原民會。

截至原民會去年12月統計資料顯示，直轄市原住民族人口比例49.47％，已近逼原鄉人口比例50.53％，桃園市長張善政今出席表示，桃園原民人口8萬多，僅約1成在原鄉，市府也希望能照顧好所有在桃園的原民朋友，今和其他直轄市一同交流，讓彼此政策經驗交流、相互截長補短，繼續更好。

主管 原住民 桃園

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