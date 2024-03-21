原民福利百百種 各縣市也有差異！盼設1994專線一次解決

桃園原住民族行政局過去規畫設置原住民族服務諮詢專線，運用1支專線直接各式服務能得到解答，過去發文給原住民委員會也獲支持，不過實際規畫發現在人力、經費、電信及維護做全國性較妥適，今與六都原民機關共同討論，設置原住民族服務諮詢專線必要性，希望透過中央直接設置，讓全國原民朋友更方便。

原民局今邀六都原住民族行政機關及原住民市議員做政策交流，除討論「原住民族文化(物)館際合作」及「原住民族文創產業年會」，也針對設置1994原住民族服務諮詢專線探討必要性。

原民局表示，以民眾申請改名為例，自原住民身分法於今年修正公布後，桃園及其他縣市接獲眾多民眾詢問有關原民身分認定問題，因各縣市戶政機關辦理申請改名取得原民身分作業方式不盡相同，導致民眾諸多疑義造成誤解。因此類案件涉及屬內政部「戶政主管機關」及屬原住民委員會的「事業目的主管機關」，設有原住民族服務諮詢專線，民眾即可透過專線，立即得到主管機關正確回覆及完整資訊。

原民局說，若設置專線可整合各直轄市及其他縣市原住民福利服務，比照1999建置諮詢統一專線，迅速回應及處理原住民族就業、住宅、教育、經濟、社會福利、土地、文化與法律的相關等各項諮詢服務，如無法立即於線上回應專業問題時，將即提供其他相關部門服務資訊解決諮詢問題。

原民局表示，因規畫後發現涉及層面太廣，像需要會各族語言的服務人才，還有需要所有電信業者一同配合，等種種技術層面問題都需克服，才希望中央能統一設置，今討論也獲六都代表一致同意。且配合憲法原住民入憲的紀念年就在1994年，希望以1994作為原住民服務專線，讓更多族人了解更名的紀念意義。後續也將簡婦今會議內容給原民會。

截至原民會去年12月統計資料顯示，直轄市原住民族人口比例49.47％，已近逼原鄉人口比例50.53％，桃園市長張善政今出席表示，桃園原民人口8萬多，僅約1成在原鄉，市府也希望能照顧好所有在桃園的原民朋友，今和其他直轄市一同交流，讓彼此政策經驗交流、相互截長補短，繼續更好。