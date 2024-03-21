竹北市將強制移除舊衣回收箱 身障團體落淚盼留活路

新竹縣竹北市各大公園和人行道，近來出現不少未標註社福團體，僅留下私人手機的舊衣回收箱，其中豪宅區包括高鐵、縣二、縣三更出現密集回收箱，據民代統計約有60個，由於引起民眾質疑圖利和髒亂，市公所公告限期3月28日前自行清除運走，否則直接清除，包括社福團體。社福團體聞訊盼留條活路，且舊衣不回收也是當垃圾處理，竹北市公所也已著手研擬相關辦法。

據民代接獲通報統計，現竹北市已超過60個來歷不明舊衣回收箱。新竹縣環保局指出，由於舊衣非屬中央公告應回收之資源，目前由各鄉鎮市公所視地方需求管理。若有配合回收之社福單位，可向鄉鎮市公所清潔隊申請設置，否則舊衣仍當作一般廢棄物處理。

也因舊衣回收箱一夕暴增造成民怨，竹北市公所清潔隊昨晚公告，已通知所有擺放舊衣回收箱的團體和業者，限期3月28日前自行清除運走，否則依廢棄物清理法通通主動清除運走壓扁處理，絕不歸還任何業者，包括社福、公益團體。

新竹縣身心障礙者扶助協會榮譽理事長羅雅萱聞訊崩潰落淚，昨晚7點多收到全面撤銷公告，心裡非常焦急，因舊衣回收是協會重要的收入，且舊衣也不能回收，只能當垃圾處理，新竹縣又沒有焚化爐，能處理竹北市每月多出的10至20噸舊衣嗎？

羅雅萱說，他在竹北、竹東、湖口等地的舊衣回收箱已設置27年，舊衣回收項目包括衣物、鞋子、皮包、毛毯、棉被，除了毛毯、棉被另行捐給毛小孩，至於衣物回收後的錢，都是作為身障者公益使用，包括寒冬送暖、自強活動、提供身障就業機會的支出。

竹北市民代表游雅婷表示，市民反應有舊衣回收需求，希望竹北市公所能輔導管理並且規畫合法位置擺放，業者和團體也應公布舊衣販賣後流向、資金去處，是否作為公益等，以維護民眾需求及慈善捐助雙全。

游雅婷強調，最近民眾因為兒福事件對於慈善團體的財務透明化相當的關心，對於舊衣回收的管理辦法也應在社福慈善團體此方面做審核，雖然舊衣捐助是物品捐助，但其收益也應透明以符合實質慈善捐助。

竹北市公所表示，關於舊衣回收箱設置等問題，由於新竹縣政府尚未訂定設置辦法，公所目前已著手研擬相關辦法，以建立明確管理機制。

竹東鎮公所表示，舊衣回收箱擺放首先需在合法地點，不可於道路擺放，造成民眾危險，再來需經過里長、里民一致同意才可擺放，且要天天巡視回收，若衣物爆量至箱外經清潔隊公告3天未清除，將依廢棄物清理法第27條由清潔隊直接移除回收箱。

湖口鄉公所說明，目前依照縣環保局訂定之舊衣箱設置規定辦理，為避免形成髒亂點，仍建議隨夜間收集時進行回收，並會密切注意相關違規設置情形，以維護環境整潔及鄉容觀瞻。