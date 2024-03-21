桃園仁德非營利幼兒園今動土 拚明年4月完工可收56人

桃園市八德重劃區人口成長迅速，年輕家庭眾多，幼童交保需求大，但平價的公幼、非營利及準公幼數量有限，2歲幼幼班更供不應求。教育局計畫在仁德棒壘球場旁興建仁德非營利幼兒園，預計2025年4月完工，將開設2班2歲專班和1班3到5歲混齡班，後年視情況逐步擴編；教育局表示，有注意到2歲專班不足問題，除了仁德非營利幼兒園，其他地方也積極增設，113學年度已增加30班464名。

仁德非營利幼兒園校地位於八德區豐田路、仁德路口的學校用地，該地面積將約2公頃，目前做棒壘球場使用，但未來除了非營利幼兒園，還有仁德國小在籌備規劃中。

教育局表示，仁德非營利幼兒園預計興建地上3層，樓地板總面積1768平方公尺的教學廳舍，總經費約1.1億元，教育部補助3124萬元，其餘市府自籌，預計明年4月完工即招生，目前規畫2歲專班共收32人、3歲到5歲混齡班收24人，總計56名。

桃園市長張善政今天下午出席幼兒園開工動土典禮，除了感謝教育部與桃園市議會在建設經費上的支持，也提到八德人口成長迅速，許多幼兒園和國小都面臨額滿問題，希望新的幼兒園能如期如質完成，提供幼兒就學。

教育局表示，市府積極增設2歲專班，113學年度將增加30班共464個名額。另外，桃園為落實「教育善好」的理念，也推出5歲幼兒教育助學金，滿5歲且就讀公私立教保服務機構的幼兒，每人每學期可領4500元補助，一學年共計9000元。