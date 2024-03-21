竹市兒童遊藝節節目表出爐 日本泡泡龍「巴比」同樂

新竹市兒童遊藝節將於4月4日至7日兒童節連假，每天10時至17時在新竹公園登場，市府今天舉辦啟動記者會，市長高虹安與日本人氣IP泡泡龍「巴比」宣布啟動。4天活動將有泡泡龍秀，以及多場兒童劇團、街頭藝人表演、手作藝術體驗等豐富活動，高虹安歡迎全台民眾來竹市遊玩、入住，造訪兒藝節留下美好回憶。

竹市府今在新竹公園「風livehouse」舉行記者會，邀請擔任藝術總監的前太陽馬戲團舞者張逸軍，與法國霹靂舞世界大賽冠軍林李納現場舞蹈表演。

高虹安說，新竹市兒藝節每年都在兒童連假登場，今年從英國邀請六名「Big Top Mania馬戲團」成員來台表演，也邀請日商太東股份有限公司在1986年發行的經典人氣IP泡泡龍「巴比」到台演出。

泡泡龍「巴比」今天現身記者會，吸引小朋友目光，文化局指出，有百年歷史的新竹公園在活動期間將打造成「泡泡樂園」，舉辦多項和泡泡有關的活動，也會擺設泡泡龍扭蛋機，提供民眾拍照、互動，希望帶給孩子們歡樂的兒童節假期。

除了在孔廟廣場的「泡泡奇幻舞台」每天演出4場精采的大型兒童戲劇、音樂和舞蹈，更有「彩虹藝術體驗村」，提供10種與泡泡有關的五感藝術體驗和手作，包含在孔廟可參與解謎和搭建城市的「泡泡龍的世界」和可著色的「塗鴉體驗區」，還有「彩繪泡泡球」、「透明泡泡屋」等趣味體驗。

藝術體驗均採現場報名，活動期間的早上9時30分、12時30分、14時30分開放報名2小時內的場次。另為邀請身心障礙朋友一同參與藝術活動，「泡泡糖的世界」體驗活動有推出身心障礙者專場，報名網址https://reurl.cc/aLYQ2G ，報名期間自明天22日上午9時至4月2日晚間12時，或可至現場報名，名額有限額滿為止。

此外，位在孔廟旁的草地打造「彩虹森林故事館」，每天演出3場故事劇場；「彩虹遊具樂園」則在體育館前停車場及體育館內籃球場設置機械式遊具與多款充氣式遊具，風livehouse則有「宇宙科技研究院」推出結合互動科技和虛擬實境的體感遊戲。