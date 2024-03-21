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42歲被裁員不怕 在職培養第2專長成功轉職又加薪
42歲的周淑琪原本在製造業擔任業務助理，負責文書內勤工作，一次偶然的機會看到同事在操作堆高機，得知勞動部提供在職勞工補助課程學習第二專長，經過36小時的扎實訓練，讓她成功考取堆高機證照，去年12月碰上公司裁員，幸運的她運用堆高機證照順利找到負責倉管的物控管理師一職，專業技能及證照也讓她成功加薪4000元。
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為提升勞工在職技能並活化勞動市場，攜手轄區優質訓練單位辦理「產業人才投資方案」在職訓練課程，每位在職勞工3年內最高可補助7萬元的訓練費用。
周淑琪報名由中華民國安全衛生職能發展協會附設的桃園職業訓練中心辦理的「荷重在一公噸以上之堆高機操作人員訓練班」，經過36小時的扎實訓練，讓她成功考取堆高機證照。
去年12月碰上公司裁員，周淑琪被迫失業，幸運的她很快利用堆高機證照順利找到負責倉管的物控管理師一職，新工作的薪資也比之前的文書工作高出4000元，經過試用期還能再加薪，能有3萬7千元。周說，這次轉職她體會專業技能對於工作提升和競爭力的重要性，於是她陸續參加了重機械（鏟裝機）操作訓練課程，並考取證照，也鼓勵其他在職勞工朋友，透過「產業人才投資方案」補助課程，持續在職進修。
桃竹苗分署長賴家仁表示，在職勞工利用「產業人才投資方案」3年7萬補助，不僅減輕經濟負擔壓力，同時提升職場技能，讓自己的「專長延伸」，歡迎15歲以上欲提升技能增進競爭力及有心學習新知識的在職勞工踴躍報名。產業人才投資方案今年上半年課程已陸續刊登至「在職訓練網」，課程包含推高機、高空工作車操作、救護技術員、飛機修護等，想要學習專業技能的在職民眾可至網站查詢相關訊息或洽詢勞動部勞動力發展署桃竹苗分署網站。
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