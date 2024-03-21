快訊

藏很深！12星座暗黑秘密…白羊第1句話才真、巨蟹伴侶≠家人、天秤各種柔弱都是演的

遭爆花9800萬買台中幼兒園 兒盟：社工人數成長推展新服務

PLG／林書豪禁藥風波後首度打破沉默 發462字長文坦言不愉快

聽新聞
test
0:00 / 0:00

42歲被裁員不怕 在職培養第2專長成功轉職又加薪

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
周淑琪在職期間培養第2專長，參加產業人才投資方案在職訓練課程，考取堆高機證照，去年被裁員證照派上場，找到新工作還加薪圖／勞發署桃竹苗分署提供
周淑琪在職期間培養第2專長，參加產業人才投資方案在職訓練課程，考取堆高機證照，去年被裁員證照派上場，找到新工作還加薪圖／勞發署桃竹苗分署提供

42歲的周淑琪原本在製造業擔任業務助理，負責文書內勤工作，一次偶然的機會看到同事在操作堆高機，得知勞動部提供在職勞工補助課程學習第二專長，經過36小時的扎實訓練，讓她成功考取堆高機證照，去年12月碰上公司裁員，幸運的她運用堆高機證照順利找到負責倉管的物控管理師一職，專業技能及證照也讓她成功加薪4000元。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為提升勞工在職技能並活化勞動市場，攜手轄區優質訓練單位辦理「產業人才投資方案」在職訓練課程，每位在職勞工3年內最高可補助7萬元的訓練費用。

周淑琪報名由中華民國安全衛生職能發展協會附設的桃園職業訓練中心辦理的「荷重在一公噸以上之堆高機操作人員訓練班」，經過36小時的扎實訓練，讓她成功考取堆高機證照。

去年12月碰上公司裁員，周淑琪被迫失業，幸運的她很快利用堆高機證照順利找到負責倉管的物控管理師一職，新工作的薪資也比之前的文書工作高出4000元，經過試用期還能再加薪，能有3萬7千元。周說，這次轉職她體會專業技能對於工作提升和競爭力的重要性，於是她陸續參加了重機械（鏟裝機）操作訓練課程，並考取證照，也鼓勵其他在職勞工朋友，透過「產業人才投資方案」補助課程，持續在職進修。

桃竹苗分署長賴家仁表示，在職勞工利用「產業人才投資方案」3年7萬補助，不僅減輕經濟負擔壓力，同時提升職場技能，讓自己的「專長延伸」，歡迎15歲以上欲提升技能增進競爭力及有心學習新知識的在職勞工踴躍報名。產業人才投資方案今年上半年課程已陸續刊登至「在職訓練網」，課程包含推高機、高空工作車操作、救護技術員、飛機修護等，想要學習專業技能的在職民眾可至網站查詢相關訊息或洽詢勞動部勞動力發展署桃竹苗分署網站。

周淑琪在職期間培養第2專長，參加產業人才投資方案在職訓練課程，考取堆高機證照，去年被裁員證照派上場，找到新工作還加薪。圖／勞發署桃竹苗分署提供
周淑琪在職期間培養第2專長，參加產業人才投資方案在職訓練課程，考取堆高機證照，去年被裁員證照派上場，找到新工作還加薪。圖／勞發署桃竹苗分署提供

勞動部

延伸閱讀

清華設人才發展基金募得14億元 下月起為傑出教師加薪

社工平均薪資約3.7萬元 黃健豪喊加薪5千元

目標是突破人生限制！64歲退休公務員考上律師 還取得3職業證照

他驚「寫程式」成文組轉職首選 網曝1真相勸退：已經太晚了

相關新聞

搬遷2年半盼來好消息！市立新竹幼兒園砸3.2億新建動工

新竹市政府2021年計畫以1.3億元原地重建市立新竹幼兒園，當年也先安排幼兒園師生遷往福林多功能會館上課，但2年多來面臨...

搶攻大矽谷計畫 苗盤點960公頃用地

苗栗縣搶攻桃竹苗大矽谷計畫，縣長鍾東錦、立委陳超明及邱鎮軍昨天爭取竹南、頭份及後龍3塊土地約960公頃，納入產業儲備用地...

每年都秒殺！苗栗縣客家桐花婚禮 323開放網路報名

苗栗縣「客家桐花婚禮」已成為國內深具特色的集團結婚，迄今為1300多對佳偶完成浪漫的終身大事，今年桐花婚禮4月20日將在...

竹市兒童遊藝節節目表出爐 日本泡泡龍「巴比」同樂

新竹市兒童遊藝節將於4月4日至7日兒童節連假，每天10時至17時在新竹公園登場，市府今天舉辦啟動記者會，市長高虹安與日本...

桃園菓林重劃區工程延宕 地方盼加速同時新建學校

桃園市大園區菓林市地重劃（公辦）被視為桃園重要新市鎮發展計畫，42公頃規畫住宅、商業、教育、公園、停車場等用地，重劃原訂...

42歲被裁員不怕 在職培養第2專長成功轉職又加薪

42歲的周淑琪原本在製造業擔任業務助理，負責文書內勤工作，一次偶然的機會看到同事在操作堆高機，得知勞動部提供在職勞工補助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。