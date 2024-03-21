上任1年3個月局處長4人離職 高虹安：非常正常

新竹市政府行政處長吳皇昇近日請辭，經統計，市長高虹安小內閣1年3個月就有6人離府，引發外界關注。市長高虹安今天首度對此事受訪，表示尊重吳處長生涯規畫，並強調是4名局處首長離職，這跟其他縣市比較參考，真的非常正常，無須過度放大。

新竹市政府對此說明，高虹安上任1年3個月以來，市府團隊共4名一級主管離職，相較全國22縣市政府情形，屬於常態，並強調「前發言人徐千晴非一級主管，而是秘書職；前教育處長童鳳嬌為借調期滿，回歸新竹縣政府建制。」

高虹安受訪表示，針對人事異動情形，有關議員或網路對此無限放大、臆測都是很沒必要的，她尊重吳皇昇處長生涯規畫，並謝謝其一年來非常辛苦付出，也做最好的安排，有關請假、離職程序都是依照人事相關規定來做。

高虹安也提到，今年以來，新竹市政府包括新任副市長邱臣遠、工務處長陳明錚、勞工處長林昱志、文化局長王翔郁的加入，更讓市府如虎添翼，市府團隊將秉持勤懇務實態度推展市政，請大家可以多看看市政表現，而不是過度放大特定事件與人事。