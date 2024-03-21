永恆之丘納骨塔積水改善 竹市府：6月完成

新竹市「永恆之丘」納骨塔採半開放式設計，但完工後出現地面淺積水及雨水飄濺塔位等瑕疵缺失，監察委員王幼玲、田秋堇經調查後，昨要求市府積極溝通改善。市府回應，改善案今年3月5日開工，預計6月3日完工後便能解決目前問題。

永恆之丘納骨塔獲得2022年德國紅點設計獎及工程會第22屆公共工程金質獎，市府譽為「全國最美納骨塔」，是前市長林智堅任內重大政績之一，但完工後逢豪大雨室內地面就積水，雨水濺及納骨塔位，影響實際使用，被外界譏為「智虹池」。

監察委員王幼玲、田秋堇昨天表示，經實地履勘，永恆之丘在風大時確有雨水飄濺塔位表面，但塔位內部未受影響，接受問卷調查的部分民眾也認為，會因此改變登記申請意願，顯示未完全符合民眾對慎終民俗的期待；監察院已通過調查報告，要求市府應積極溝通改善，以維持綠建築的設計理念。

市府回應，納骨塔設計階段未考量新竹氣候，施工過程發現受新竹環境氣候影響，雨水經風勢飛濺入內，已於前市府時期追加1700餘萬元進行一次改善工程，但改善效果未如預期，之後再追加1500餘萬。

市府說，第2次改善案去年9月辦理改善工程規畫設計，今年3月5日開工，預計6月3日完工，將解決目前雨水飄濺致室內地面積水以及停車場鋪面不便等問題。