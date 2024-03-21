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國2中路交流道計畫 即將核定

聯合報／ 記者陳俊智賈寶楠／桃園報導
行政院副院長鄭文燦等人昨到國道2號中路交流道預定地視察，評估未來建設如何進行。記者陳俊智／攝影
行政院副院長鄭文燦等人昨到國道2號中路交流道預定地視察，評估未來建設如何進行。記者陳俊智／攝影

桃園市期盼國道2號新建中路交流道已久，行政院副院長鄭文燦昨到桃園視察預定地，強調即將核定，市府秘書長詹榮鋒趁機喊話加速審查相關土地區段徵收案，鄭文燦回應，在市長任內提出中路火車站、中路整開區和中路交流道3項建設，現在會協助同步完成，「我自己丟球，我自己接」。

市府2021年提出中路交流道新建計畫可行性評估，預計在國2行經桃園區國際路路段新建西進、西出的交流道，總工程經費約17.6億元，交通部高公局隔年10月審議通過，行政院國發會上月19日審議通過，目前待行政院核定。

鄭文燦昨天說，計畫即將核定，用地費用4.25億元可採先徵收、保留區徵權利方式進行，經費由中央和地方分攤，用地取得後4年可完工。

不過，中路交流道用地納入中路車站整體開發區都市計畫，目前在內政部審查階段，也牽涉旁邊鐵路地下化後的中路車站，詹榮鋒昨天陪同視察，致詞時喊話中央加速審查工作，不然即便行政院核定交流道卻無用地，工程仍無法順利推動。

「我自己丟球，我自己接。」鄭文燦笑說，中路交流道是他在桃園市長任內提出，現在他到中央接手處理，中路火車站、中路整開區和中路交流道3個建設彼此關聯，他會與交通部、內政部再協調，讓3項建設期程對準，同步完成。

行政院 鄭文燦

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