快訊

MLB／大谷翔平首安棒打達比修！田中真美子觀眾席為帥尪歡呼 畫面曝光

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑陸客影片瘋傳！引爆怒火遭開除

國民黨提前布局新北？傳視「他」為頭號假想敵 朱立倫回應了

北埔新姜天水堂不指定古蹟 客委會：尊重竹縣決議

中央社／ 台北20日電
新竹縣政府20日表示，北埔新姜天水堂文化資產價值審議案經勘查後，因建築價值與地域風貌特色等不足，決議不指定古蹟、不登錄歷史建築與紀念建築，不列冊追蹤。圖為日前相關人員至北埔新姜天水堂現勘。圖‵／新竹縣政府提供（中央社）
新竹縣政府20日表示，北埔新姜天水堂文化資產價值審議案經勘查後，因建築價值與地域風貌特色等不足，決議不指定古蹟、不登錄歷史建築與紀念建築，不列冊追蹤。圖為日前相關人員至北埔新姜天水堂現勘。圖‵／新竹縣政府提供（中央社）

新竹縣政府決議北埔新姜天水堂不指定古蹟、不登錄歷史建築與紀念建築等。客委會表示，依法尊重新竹縣文資審議委員會的決議，但仍希望能更重視客庄歷史發展脈絡，保存客庄在地記憶。

新竹縣政府今天表示，北埔新姜天水堂文化資產價值審議案經勘查後，因建築價值與地域風貌特色等不足，決議不指定古蹟、不登錄歷史建築與紀念建築，不予列冊追蹤。

然而，客委會主委楊長鎮日前才表示，北埔鄉新姜天水堂有重要客家文化傳承意義，支持納為古蹟後續也會支持修繕經費，盼為北埔的發展留下完整的歷史，延續客庄歷史記憶。

客委會晚間表示，依法尊重新竹縣文資審議委員會的決議，但仍建議各地方政府進行文資審議工作時能夠更重視客庄歷史發展脈絡，以期保存各地客庄的在地記憶空間。

客委會提供新聞資料指出，北埔新姜天水堂（首任北埔鄉長姜瑞金故居），於民國112年3月1日經新竹縣政府文化局暫定古蹟告示，楊長鎮於去年12月13日拜會新竹縣長楊文科，表達推動重要客家文化傳承立場。

客委會今年2月去函新竹縣政府，表達對新姜天水堂為重要客家文化資產，共同討論妥適文資保存的政府協助方案，建請縣府協調土地所有權人意願及朝向古蹟容積移轉方式，協助此案後續文資保存計畫。

竹縣府指出，綜合審議委員意見，北埔新姜天水堂雖具備新竹縣客家族群墾拓歷史的意義，並融合客家傳統建築形制、日治時期及戰後的多元建築風格於一體，但在建築價值、地域風貌特色、稀少性及紀念建築的相關基準等方面仍有不足，因此決議不予指定登錄、不列冊追蹤。

客家文化 新竹 歷史建築

延伸閱讀

不指定古蹟…北埔新姜天水堂不被列冊追蹤 文資界痛批糟蹋建築價值

竹縣北埔新姜天水堂文化資產審議案 決議不登錄歷史建築

獨／竹縣323筆位於竹市土地 遭市府裁定補徵千萬地價稅

大武山下的小奧運「六堆運動會」今熱鬧開幕 7千人次參與

相關新聞

車多設計差…桃園第8危險路口在平鎮 5月底前全方位改善

桃園市平鎮區環南路、復旦路口車禍頻傳，常有用路人受傷，為平鎮前3大行人事故路口，里長、市民多次陳情改善，市議員王珮毓今天...

看準市民愛運動 竹北砸4200萬元打造閃亮「星際球場」

新竹縣竹北市有21萬多人，教育部資料推估約有5萬7千名市民為規律運動人口，比率高於全國，其中公29公園中的博愛南籃球場，...

鄭文燦視察 桃園「4橫4縱」路網完工期程曝光

行政院副院長鄭文燦今天到桃園視察國道2號中路交流道計畫，宣布政院將盡快核。交通部次長陳彥伯陪同，致詞時也提到桃園有許多重...

桃園八德大安公墓連兩周交管 替代道路一次看

清明將至，桃園市八德區公所將在本周及下周假日，每日上午7至12點在大安公墓舉行「八德生命紀念館暨大安公墓清明期間春祭大典...

「全國最美納骨塔」設計沒考慮新竹氣候 多處積水被監委盯上了

新竹市「永恆之丘」納骨塔採半開放式設計，但完工後出現地面淺積水及雨水漂濺塔位等瑕疵缺失，監察委員王幼玲、田秋堇經調查後，...

遇雨就漏！頭份國小活動中心用了40年太殘破 向中央求救

苗栗縣頭份國小活動中心啟用近40年，館舍已出現鐵皮屋頂破損、鋼梁結構鏽蝕、樑柱水泥剝落等情況，且逢雨室內館場積水濕滑，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。