看準市民愛運動 竹北砸4200萬元打造閃亮「星際球場」

新竹縣竹北市有21萬多人，教育部資料推估約有5萬7千名市民為規律運動人口，比率高於全國，其中公29公園中的博愛南籃球場，是使用率高也是最熱門的球場，但也因使用率高、地坪變形，非常危險。竹北市公所爭取客委會補助1944萬元，自籌2256萬元翻新內部4座球場，並以科技星際的意象設計、加蓋風雨棚架，宛如星際列車航站，近期重新啟用。

竹北市長鄭朝方指出，博愛南籃球場為竹北市公所管理，內有4座球場，考量市民熱愛籃球運動，在下班、放學後都有大批市民聚集於此抒發壓力，原先僅規畫風雨球場，但也因為球場使用率高，導致球場地坪變形，先前也因洩水坡度過大，場地有如一座隆起的小山丘，運動過程中危險性提高。

鄭朝方說，為推廣籃球運動、提供良好活動場域，竹北市公所爭取客委會補助1944萬元，公所自籌2256萬元，投入總經費4200萬元進行4座球場地坪翻修，並原地加蓋風雨棚架供3座球場使用，原本風雨頂蓋預計去年底完成，但為了整合地坪與周邊相關設施，一次到位改善到好，才展延於近期重新啟用。