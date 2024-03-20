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鄭文燦視察 桃園「4橫4縱」路網完工期程曝光
行政院副院長鄭文燦今天到桃園視察國道2號中路交流道計畫，宣布政院將盡快核定。交通部次長陳彥伯陪同，致詞時也提到桃園有許多重要交通建設正在推動，台66線銜接國道3號南下預計雙十節通車，強調會與地方合作，盡速完成各項工作，提高桃園競爭力與發展。
陳彥伯致詞時表示，桃園有多條快速道路及高速公路的銜接正在設計規畫與施工，計畫完成「4橫4縱」路網，4縱包括國道1號、國道3號、台61線及板龍快速道路，板龍的可行性評估預計本月決標。4橫部份除了台66線銜接國道3號南下預計今年雙十節通車，還有國1甲預計2029年完工、國二甲延伸台61預計2031年完工，新美龍快速道路則是規畫可行性評估4月上網招標，期待評估明年就會出爐。
除了路網建設，國道也有多個交流道新建工程正在進行，例如國1中豐交流道預計明年1月完工，國2大竹交流道預計2028年完工，國3八德交流道也在細部設計，最快2030年完工。
陳彥伯說，交通部會依照工程規畫進度，與桃園市政府共同合作，盼建設能盡速完成，讓桃園的城市競爭力能向上提升。
對此，桃園市交通局長張新福表示，桃園除了中央所提「4橫4縱」，還有規畫串聯青埔、中壢工業區至平鎮的城中快速道路，以及串聯楊梅、新屋、觀音及航空城的環城西路快速道路，城中快與環城西路快雖尚未進行可行性評估，但希望中央在這部分也能給予地方支持。
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