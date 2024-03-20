頭份國小活動中心遇雨積水待改善 盼爭取中央挹注修繕

苗栗縣頭份國小活動中心啟用近40年，館舍已出現鐵皮屋頂破損、鋼梁結構鏽蝕、樑柱水泥剝落等情況，且逢雨室內館場積水濕滑，對學生有潛在危險，引起家長關切，立委沈發惠接獲陳情，日前初步勘察，下周國教署及相關單位學者、專家將共同會勘，爭取中央資源挹注辦理修繕工程。

頭份市民代表周訓宇收到家長陳情，3月18日與沈發惠苗栗辦公室主任陳詩弦、秘書連森裕邀縣府及相關單位會勘，全案去年已提出申請，改善經費約需750萬元，雖經錄案，但因經費不足僅列入研議。