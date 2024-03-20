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頭份國小活動中心遇雨積水待改善 盼爭取中央挹注修繕

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份國小活動中心出現鐵皮屋頂破損、鋼梁結構鏽蝕、樑柱水泥剝落等情況，且逢雨室內館場積水濕滑。圖／立委沈發惠苗栗辦公室提供
苗栗縣頭份國小活動中心出現鐵皮屋頂破損、鋼梁結構鏽蝕、樑柱水泥剝落等情況，且逢雨室內館場積水濕滑。圖／立委沈發惠苗栗辦公室提供

苗栗縣頭份國小活動中心啟用近40年，館舍已出現鐵皮屋頂破損、鋼梁結構鏽蝕、樑柱水泥剝落等情況，且逢雨室內館場積水濕滑，對學生有潛在危險，引起家長關切，立委沈發惠接獲陳情，日前初步勘察，下周國教署及相關單位學者、專家將共同會勘，爭取中央資源挹注辦理修繕工程。

頭份市民代表周訓宇收到家長陳情，3月18日與沈發惠苗栗辦公室主任陳詩弦、秘書連森裕邀縣府及相關單位會勘，全案去年已提出申請，改善經費約需750萬元，雖經錄案，但因經費不足僅列入研議。

18日當天會勘作成結論，活動中心破損情況確實影響學生學習及活動安全，亟待修繕；邀國教署近期內安排專家學者到校會勘，校方再依專家學者會勘結論，依行政程序向縣府提報申請計畫，初審後函報國教署審查，並盡速給予協助處理，維護學生權益；如有相關配合款事項，縣府同意配合辦理，全案沈發惠苗栗辦公室將持續追蹤。

苗栗縣頭份國小活動中心出現鐵皮屋頂破損、鋼梁結構鏽蝕、樑柱水泥剝落等情況，且逢雨室內館場積水濕滑。圖／立委沈發惠苗栗辦公室提供
苗栗縣頭份國小活動中心出現鐵皮屋頂破損、鋼梁結構鏽蝕、樑柱水泥剝落等情況，且逢雨室內館場積水濕滑。圖／立委沈發惠苗栗辦公室提供
頭份國小活動中心出現鐵皮屋頂破損、鋼梁結構鏽蝕、樑柱水泥剝落等情況，立委沈發惠苗栗辦公室日前邀相關單位勘察。圖／立委沈發惠苗栗辦公室提供
頭份國小活動中心出現鐵皮屋頂破損、鋼梁結構鏽蝕、樑柱水泥剝落等情況，立委沈發惠苗栗辦公室日前邀相關單位勘察。圖／立委沈發惠苗栗辦公室提供
苗栗縣頭份國小活動中心出現鐵皮屋頂破損、鋼梁結構鏽蝕、樑柱水泥剝落等情況，且逢雨室內館場積水濕滑。圖／立委沈發惠苗栗辦公室提供
苗栗縣頭份國小活動中心出現鐵皮屋頂破損、鋼梁結構鏽蝕、樑柱水泥剝落等情況，且逢雨室內館場積水濕滑。圖／立委沈發惠苗栗辦公室提供

國教署 沈發惠 苗栗縣

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