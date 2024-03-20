南韓大田廣域市副市長拜會竹市府 邀高虹安9月赴創新城市論壇

南韓大田廣域市副市長柳得元昨天率團拜會新竹市政府，由副市長邱臣遠接待，雙方針對科技及產業創新議題交流，柳副市長在會中力邀新竹市長高虹安9月率市府團隊參與由南韓大田市舉辦的「2024全球創新城市論壇」，是台灣唯一受邀的城市，期許共同建構創新城市合作網絡。

大田廣域市副市長柳得元昨天拜會新竹市政府，是繼去年6月大田廣域市長李莊雨拜會市長高虹安後，再度率團到訪竹市。柳得元在會中表示，感謝竹市府的盛情接待，邱副市長的談話更是令人感受到竹市滿滿的活力。

柳得元說，大田廣域市是韓國的科技首都，此次奉大田廣域市長李莊雨之命，親自遞交邀請函，邀請市長高虹安與竹市府團隊，前往參加今年9月由大田市舉辦的「全球創新城市論壇」，因為兩市在科技、創新領域上分別是台、韓具代表性的城市，透過國際性的交流活動，一定能創造亮麗且豐碩成果。

邱臣遠表示，非常感謝柳副市長親自來到台灣，以行動力邀竹市府參加「2024全球創新城市論壇」，是台灣唯一受邀的城市。竹市為是亞洲重要的科技城市，若能與世界各國科技城市進行交流合作，互相汲取市政經驗並觀摩學習，相信對於產業創新與發展將有正面的助益。