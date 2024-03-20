南韓大田廣域市副市長拜會竹市府 邀高虹安9月赴創新城市論壇
南韓大田廣域市副市長柳得元昨天率團拜會新竹市政府，由副市長邱臣遠接待，雙方針對科技及產業創新議題交流，柳副市長在會中力邀新竹市長高虹安9月率市府團隊參與由南韓大田市舉辦的「2024全球創新城市論壇」，是台灣唯一受邀的城市，期許共同建構創新城市合作網絡。
大田廣域市副市長柳得元昨天拜會新竹市政府，是繼去年6月大田廣域市長李莊雨拜會市長高虹安後，再度率團到訪竹市。柳得元在會中表示，感謝竹市府的盛情接待，邱副市長的談話更是令人感受到竹市滿滿的活力。
柳得元說，大田廣域市是韓國的科技首都，此次奉大田廣域市長李莊雨之命，親自遞交邀請函，邀請市長高虹安與竹市府團隊，前往參加今年9月由大田市舉辦的「全球創新城市論壇」，因為兩市在科技、創新領域上分別是台、韓具代表性的城市，透過國際性的交流活動，一定能創造亮麗且豐碩成果。
邱臣遠表示，非常感謝柳副市長親自來到台灣，以行動力邀竹市府參加「2024全球創新城市論壇」，是台灣唯一受邀的城市。竹市為是亞洲重要的科技城市，若能與世界各國科技城市進行交流合作，互相汲取市政經驗並觀摩學習，相信對於產業創新與發展將有正面的助益。
竹市府民政處指出，邱臣遠副市長今天代表市府致贈大田廣域市來賓竹市特色琉璃杯及米粉禮盒表達感謝，也盼雙方就科學技術領域持續合作，互相分享資源、汲取經驗，相信未來必定能共創互惠雙贏，並進一步深化兩市之間的情誼，增進人民福祉。
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