響應Earth Hour 竹市府號召3月23日晚上關燈1小時

「Earth Hour關燈1小時」國際節能倡議活動將於3月23日晚上8點30分啟動，新竹市長高虹安今天號召市府公部門在安全為前提之下，關閉建築物外牆及室內不必要燈源，也邀請民眾一起號召親朋好友與全世界共同關燈1小時，守護地球讓世界更美好。

高虹安說，關燈1小時活動是由世界自然基金會（WWF）所發起的全球性公益減碳活動，於每年三月最後一個周六晚上8點30分至9點30分，自發性關燈1小時，藉由「關燈」行動，希望能讓節約能源與環保永續意識落實於日常生活，貫徹淨零綠生活。

竹市府環保局指出，據經濟部能源署調查，只要1個人參與關燈1小時活動，便能減少0.25公斤的碳排放量，若全台灣2300萬人共同關燈1小時來計算，將可降低575萬公斤的碳排放量，等同23萬棵樹的年吸碳量，即38座大安森林公園1年吸收的二氧化碳。

環保局長江盛任說，為落實節能減碳行動，市府歷年透過政策宣導、設備補助及法制規範等策略，落實推動節電，也在去年辦理節電環境教育宣導嘉年華分享執行成果，現場逾千位民眾共同響應。期望透過響應關燈1小時活動，喚起民眾珍惜電力能源。