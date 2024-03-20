草皮長太慢… 樂天桃園棒球場錯過6賽事 最快4月16日才能用

樂天桃園棒球場因草皮生長速度不如預期，無法如期在3月底使用，市府持續趕工，目前總工程進度近9成。有民代質疑養草皮至少要3個月以上，按時程根本來不及。體育局今強調，工程進度並無落後，4月初中職也將與樂天球團確認草皮生長狀況，若情況良好，球場最快就能在4月16日開賽。

中職新球季將於30日開打，原訂樂天桃猿隊31日將在桃園棒球場舉辦主場開幕戰，但因優化改善工程尚未完工，且球場草皮生長狀況不佳，無法如期在3月底使用，至少3月31日、4月3至7日的6場賽事都受到影響。

體育局今在市政會議報告球場修繕最新進度，目前總工程進度為89.67%，其中，場地排水及噴灌改善98%、夜間照明系統優化99%、外野看台地坪及座椅更新71%。

議員魏筠質疑，養草皮至少要3到6個月，若去年7月就規畫修繕或許還來得及趕上開幕戰，但市府團隊去年6月到球場會勘後，遲至去年11月才規畫修繕，12月決標，按時程根本來不及，嘆市府行政經驗不足，花太多精力文過飾非。

議員謝美英則緩頰，球場修繕工程除草皮要看天氣狀況，其他進度都如期達標，尤其中職去年總冠軍戰到11月12日，接續還舉辦「火球祭」到11月26日，最快要12月才能進場施工，市府要避開球場原先排定的使用時間，又必須掌握工程品質跟進度，著實挑戰，當務之急是啟動備案球場，讓桃園球場的修繕做到最好，球員才有安全場地發揮最佳戰力。

體育局長許彥輝回應，體育局早在球季結束前，就以最快效率於9月至11月間趕辦整體規畫設計，並在體育署未公告補助計畫前即提出經費申請，12月完成工程招標作業，期間由樂天公司自行出資辦理前置作業，今年1月8日體育署核定補助8000萬元後，1月11日市府即委託廠商接續施工。

許彥輝表示，市府將在剩餘工期內加緊監督，務求如期如質完成，4月初中職也將與樂天球團舉行審查會議，確認草皮生長狀況，確認4月16、17日能否在樂天球場進行開幕賽；若草皮還需要再多一些日照時間，中職將再召開第二次審查會議，確認是否能在4月26、27、28日在青埔球場開賽。