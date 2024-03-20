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賞花季開跑！十八尖山百年慶 集章能抽超稀有「木炭盆栽」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市知名健行登山景點十八尖山設立公園今年滿100周年，竹市府在本周末23日至24日推出百年慶賞花活動，目前十八尖山步道旁已可見繽紛花景。記者張裕珍／攝影
新竹市知名健行登山景點十八尖山設立公園今年滿100周年，竹市府在本周末23日至24日推出百年慶賞花活動，目前十八尖山步道旁已可見繽紛花景。記者張裕珍／攝影

新竹市知名健行登山景點十八尖山設立公園今年滿100周年，竹市府在本周末23日至24日推出百年慶賞花活動，集結舞台演出、花香市集、植物花藝DIY體驗及導覽活動外，並打造4大花藝裝置，歡迎民眾來春遊賞花。今年活動也巧思運用十八尖山修剪樹木剩餘資材製作「木炭盆栽」，參與集章活動就有機會獲得。

新竹市城市行銷處今天在十八尖山入口舉辦「百年青春×相約新竹」十八尖山百年慶賞花活動宣傳記者會，由副市長邱臣遠會同林保署新竹分署長夏榮生、城銷處長嚴翊琦等人，一同在舞台上使用魔法棒啟動春神報喜儀式，宣布今年賞花季活動正式開跑。

邱臣遠說，十八尖山是日常運動散步的優質場地，市府在今年初完成十八尖山魅力旅遊據點營造工程，改善1號獅子亭、入口廁所、2號獅子亭周邊景觀、改造沿線休憩節點與部份涼亭周邊樹木修剪等，期許能提供給登山市民們更好的休憩空間。

正逢十八尖山自1924年開始設立公園至今剛好100周年，市府今年精心設計百年慶賞花活動，特別與國立嘉義大學景觀學系教授黃柔嫚合作，以十八尖山春天繁花盛開、漫布山野的自然景觀為概念，設置4處大型花藝裝置及百年歷史牆，歡迎民眾到4處花藝裝置打卡集章，有機會獲得百年慶活動的限量紀念迷你手腕包。

城銷處長嚴翊琦說，此次活動適逢3月植樹月，為了響應綠化環境、愛地球等永續發展理念，市府也攜手林保署新竹分署舉辦「一起集點數」活動，共計將發放1000株原生種樹苗及3000株由新竹市苗圃培育的小盆栽，屆時將隨機贈送，每人每次限領1株。

特別的是，今年十八尖山賞花運用十八尖山修剪樹木剩餘資材，送到工廠燒製成「木炭盆栽」，讓原本無法進入回收體系而需焚燒的木頭，展現永續價值。民眾完成花藝裝置集章後，除手腕包外可再獲得刮刮卡一張，中獎者將會獲得限量炭盆栽。活動詳情請上「新竹市城市行銷處」臉書粉絲專頁查詢。

新竹市十八尖山百年慶賞花活動，巧思利用修剪後的樹木打造「木炭盆栽」作為活動禮品。記者張裕珍／攝影
新竹市十八尖山百年慶賞花活動，巧思利用修剪後的樹木打造「木炭盆栽」作為活動禮品。記者張裕珍／攝影
新竹市知名健行登山景點十八尖山設立公園今年滿100周年，竹市府在本周末23日至24日推出百年慶賞花活動，今天舉辦宣傳活動。記者張裕珍／攝影
新竹市知名健行登山景點十八尖山設立公園今年滿100周年，竹市府在本周末23日至24日推出百年慶賞花活動，今天舉辦宣傳活動。記者張裕珍／攝影
新竹市知名健行登山景點十八尖山設立公園今年滿100周年，竹市府在本周末23日至24日推出百年慶賞花活動，今天舉辦宣傳活動。記者張裕珍／攝影
新竹市知名健行登山景點十八尖山設立公園今年滿100周年，竹市府在本周末23日至24日推出百年慶賞花活動，今天舉辦宣傳活動。記者張裕珍／攝影
新竹市知名健行登山景點十八尖山設立公園今年滿100周年，竹市府在本周末23日至24日推出百年慶賞花活動，目前十八尖山步道旁已可見繽紛花景。記者張裕珍／攝影
新竹市知名健行登山景點十八尖山設立公園今年滿100周年，竹市府在本周末23日至24日推出百年慶賞花活動，目前十八尖山步道旁已可見繽紛花景。記者張裕珍／攝影
新竹市知名健行登山景點十八尖山設立公園今年滿100周年，竹市府在本周末23日至24日推出百年慶賞花活動，目前十八尖山步道旁已可見繽紛花景。記者張裕珍／攝影
新竹市知名健行登山景點十八尖山設立公園今年滿100周年，竹市府在本周末23日至24日推出百年慶賞花活動，目前十八尖山步道旁已可見繽紛花景。記者張裕珍／攝影
新竹市知名健行登山景點十八尖山設立公園今年滿100周年，竹市府在本周末23日至24日推出百年慶賞花活動，目前十八尖山步道旁已可見繽紛花景。記者張裕珍／攝影
新竹市知名健行登山景點十八尖山設立公園今年滿100周年，竹市府在本周末23日至24日推出百年慶賞花活動，目前十八尖山步道旁已可見繽紛花景。記者張裕珍／攝影

十八尖山 新竹 賞花

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