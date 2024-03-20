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媽祖同樂會 苗栗苑裡稻田彩繪迎4尊Q版媽祖引領風潮

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡農會的稻田彩繪技術成熟，現場解說牌也紀錄了歷來稻田彩繪圖樣。記者吳傑沐／攝影
苑裡農會的稻田彩繪技術成熟，現場解說牌也紀錄了歷來稻田彩繪圖樣。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣知名的苑裡稻田彩繪，今年一期稻作選用白沙屯媽、山邊媽、大甲媽及苑裡慈和宮媽祖的Q版4尊媽祖意象，有如媽祖同樂會，將呈現給遊客滿滿的媽祖文化氛圍；苑裡農會表示，等「粉紅超跑」回鑾後，民眾可接著來苑裡觀賞媽祖婆稻田彩繪。

苑裡鎮農會的稻田彩繪技術成熟，利用紫、綠、黃、白4色水稻育種，拉繩、構圖到插秧，2014以紅極一時的黃色小鴨為主題，可愛模樣，驚艷遊客眼球；2015貓熊家族，卡哇伊萌樣同樣吸睛；2016搶搭農曆3月瘋媽祖遶境熱潮，以聖母慈心渡化人間，再度引領風潮。

農會總幹事鄭年鈞指出，農會在山腳地區的愛情果園前創作稻田彩繪，已有多年純熟經驗，每年兩期稻作呈現的設計圖樣都不同，備受遊客喜愛，紛紛前來打卡拍照。之前在2016年一期稻作的瞇瞇眼Q版媽祖主題，較為單調，因此這次規畫要集合5尊媽祖「同樂會」，但在地山腳地區的慈護宮三庄媽，尚未設計Q版圖樣，無法提供，最後只能先以白沙屯媽、山邊媽、大甲媽及慈和宮媽祖的Q版彩繪來迎賓。

鄭年鈞說，原本想趕在「粉紅超跑」進香期間可讓遊客觀賞，農曆年後提早插秧，但計畫趕不上變化，白沙屯媽祖比預估時程提前出門，加上近來因缺水且氣候偏冷，秧苗成長較緩慢，目前仍暫時看不出明顯樣貌，預計再有10來天，圖樣就能逐漸呈現出來。

近來因缺水且氣候偏冷，彩繪秧苗成長較緩慢，目前仍暫時看不出明顯樣貌，預計再有十來天，圖樣就能逐漸呈現出來。記者吳傑沐／攝影
近來因缺水且氣候偏冷，彩繪秧苗成長較緩慢，目前仍暫時看不出明顯樣貌，預計再有十來天，圖樣就能逐漸呈現出來。記者吳傑沐／攝影
今年苑裡稻田彩繪媽祖同樂會，苑裡在地的慈和宮Q版媽祖也令人期待。圖／苑裡鎮農會提供
今年苑裡稻田彩繪媽祖同樂會，苑裡在地的慈和宮Q版媽祖也令人期待。圖／苑裡鎮農會提供
今年苑裡稻田彩繪一期稻作選用的白沙屯媽、山邊媽Q版意象，遊客敬請期待。圖／苑裡鎮農會提供
今年苑裡稻田彩繪一期稻作選用的白沙屯媽、山邊媽Q版意象，遊客敬請期待。圖／苑裡鎮農會提供
今年苑裡稻田彩繪還跨縣選用鄰近的大甲媽Q版意象，遊客敬請期待。圖／苑裡鎮農會提供
今年苑裡稻田彩繪還跨縣選用鄰近的大甲媽Q版意象，遊客敬請期待。圖／苑裡鎮農會提供

大甲媽 彩繪 白沙屯媽祖 農會 遶境 黃色小鴨

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