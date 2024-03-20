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苗栗照護精障 啟動醫師外診

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣三義鄉年後發生精神障礙患者持菜刀砍傷家人事件，造成地方困擾，縣府衛生局啟動疑似或不穩定精神障礙者5種對象優化照護方案，由身心科醫師外診，今年預估到家診療70人次，提供進一步保障。

三義鄉長呂明忠在縣務會議提案反映此一問題，認為地方難以處理，希望縣府有明確流程供參考通報，避免憾事發生。

衛生局長楊文志指出，今年啟動優化照護方案，5種對象包括非追蹤關懷的護送就醫病人，衛生局追蹤保護中之困難精神病個案、社區危機處理後之精神病個案，網絡轉介個案評估確診後需積極醫療處置之精神病個案，門診或急診醫師建議住院，但不願意住院精神病個案，警、消人員協助送醫精神病個案，及強制住院送審後未住院精神病個案。

心理健康中心訪視個案時，如果發覺病情不穩定，會與家屬勸說患者規律服藥與回診，若患者拒不回診，聯繫身心科醫師，由居家護理師陪同到家診療，外診服務費由心理健康中心專簽辦理。

心理健康中心指出，全縣精神慢性患者1501人，出院病人2周內訪視第1次，1級患者前3個月每月訪視1次，2級患者3個月訪視1次，3級患者6個月訪視1次，4級患者1年訪視1次，如有病情不穩定現象，勸導就醫或請醫師進行外診協助。

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