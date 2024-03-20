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高虹安人事頻異動 行政處長請辭

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市長高虹安小內閣昨再傳出到職1年的行政處長吳皇昇辭職，做到月底，近日開始休假。 記者張裕珍／翻攝
新竹市長高虹安小內閣昨再傳出到職1年的行政處長吳皇昇辭職，做到月底，近日開始休假。 記者張裕珍／翻攝

新竹市長高虹安小內閣人事異動頻仍，本報昨天獨家掌握行政處長吳皇昇請辭，做到3月底，獲市府證實；高虹安上任1年3個月陸續有5名府內一級主管異動，加上發言人徐千晴也在1月回民眾黨，已有6人離開，不少民代認為市政穩定推動很重要，希望人事更穩定，避免人心浮動。

記者求證吳皇昇，吳間接證實日前已向市長請辭，並表示自己在行政處長任內盡心盡力，基於個人考量決定辭職，並向市長表示感謝。

市府表示，尊重吳皇昇處長個人生涯規畫，也感謝過去一年付出，讓新竹市有了更多可能性。

市長高虹安感謝吳皇昇1年來每日奔波台中及新竹兩地，勉予同意辭呈，也祝福未來不論在任何位置發展，都能順利安康。

吳皇昇曾任台中市長盧秀燕的新聞局長與研考會主委，去年3月獲高虹安延攬，被視為竹市府救火隊，擔任行政處長協助市府團隊擺脫不少混亂情況、建立運作機制，不少公務員肯定。

據了解，吳皇昇工作龐雜沉重，涵蓋文書、庶務、法制、資訊、政策規畫、新聞聯繫與管制考核等多項業務，另因高虹安話題不斷，行政處負責回應，常左右為難，承擔不少壓力。

高虹安立院助理費涉貪官司纏身，去年8月遭北檢起訴，北院排定今年3月到5月展開密集審理，先前2次出庭都引發輿論；根據庭期表查詢，合議庭3月27日上午召開審理庭，4月10日、17日、5月15日、22日的上、下午均開審理庭，29日上午召開審理庭。

竹市府人事異動頻繁同樣受矚，去年1月行政處長謝泊泓被爆婚外情請辭獲准，教育處長童鳳嬌8月無預警離職，回歸新竹縣教育局，副市長蔡麗清、文化局長錢康明9月也下台，還傳「被離職」，今年市府發言人徐千晴離開，吳皇昇將是第6名離職主管，再添話題。

國民黨團發言人、議員吳旭豐說，市府人事異動頻繁，市長用人方式令人擔憂，希望人事穩定，但若有不適合的人，該換也必須要換；吳皇昇推動的新竹通App是高虹安主要政見之一，他比較擔憂接任者能否順利推動，因此新處長須慎選。

民進黨議員劉康彥說，就市民角度，無論人事如何更迭，市政穩定推動很重要，行政處是市府重要的大總管，處長更是內務大臣，相信公務員會更浮動不安；至於新竹通App預計今年上線，後續要注重先前議會在專案報告時關注的資安、個資問題，與避免數位落差衝擊。

離職 高虹安

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