快訊

白沙屯媽趕路插曲！3女跪攔哭求「繞路」賜福 粉紅超跑晃動似猶豫

漲幅勝過輝達！美超微將增發200萬股籌資 盤前股價急殺10％

影／台南市林百貨大樓磁磚突掉落 砸中路旁停放轎車

苗縣頭份國小活動中心又破又舊 國教署下周會勘研擬修繕

中央社／ 苗栗縣19日電

苗栗縣頭份國小活動中心使用多年，出現屋頂破損、鋼梁結構鏽蝕，亟待修繕，民進黨立委沈發惠接獲陳情後邀集教育單位研商，預計下周由國教署安排專家學者到校會勘。

立委沈發惠苗栗辦公室表示，頭份國小為百年老校，校內活動中心建於民國74年，曾是當時極佳的2樓室內場館，77年被指定為台灣區運動會體操比賽場地。不過經使用多年，館舍已出現鐵皮屋頂破損，鋼梁結構鏽蝕、梁柱水泥剝落等情況。

沈發惠苗栗辦公室秘書連森裕指出，頭份國小全校目前30班，約有800名學生，每逢下雨，活動中心室內館場總會積水、造成濕滑，對學生具有潛在危險。此外，梁柱鋼骨接頭繡蝕，引起水泥崩裂剝落，恐有結構安全隱憂，經頭份市民代表周訓宇轉報家長陳情後，邀集縣府教育處、教育部國教署共同研商。

連森裕表示，經初步評估活動中心影響學生學習及活動安全，亟待修繕，所需修繕經費約新台幣750萬元，國教署今天傳訊告知，下週將安排專家學者到校會勘，後續將由校方依程序提報申請計畫，由中央、地方共同挹注經費，辦理屋頂更新、墩柱補強與防水改善等，提升教學環境。

台幣 國教署 沈發惠

延伸閱讀

特教心評負擔大 國教署：修法後每份費用提高到1100元

國教署補助幼兒園本土語教學 深化幼兒本土意識

砸600萬升級后里國中央廚房 造福6校1500名偏鄉學童

學測成績打破城鄉差距 苗縣竹南、興華兩所高中分創校史紀錄

相關新聞

支持中央社宅分級收費草案？桃市府火速澄清：內政部新聞稿與事實不符

桃園市政府新聞處今天晚上表示，內政部新聞稿「社宅分級收費原則草案經過多次與地方政府會商修正，台北市與桃園市政府表示可支持...

竹市香山農地淪濫倒廢棄物天堂 市府成立追責小組

新竹市香山區茄苳里山林間農地近期發生非法傾倒土方、廢棄物事件，市議員陳建名、劉康彥昨天會勘，確認遭傾倒的大量土方夾雜鋼筋...

高虹安小內閣異動不斷 1年3個月包括副市長已走6人

新竹市長高虹安小內閣人事異動頻仍，本報獨家掌握行政處長吳皇昇請辭，做到3月底就要離開市府，經統計，高虹安上任1年3個月陸...

鐵路地下化桃園站外蓋停車場 市府仍盼不到中央補助

桃園市長張善政上周與交通部長王國材、桃園立委到台鐵桃園站了解鐵路地下化工程，當場請部長能用前瞻計畫經費，補助後站地下停車...

2日本大學生機車環島 大溪龍山寺搭帳篷省旅費

日本福井大學20歲學生江崎和18歲成瀨2人上月14日趁日本春假來台自助環島旅遊，六天前2人騎出租機車到大溪區龍山寺參拜，...

浪漫台3線淪絕命彎道？交長答詢稱可親自場勘

國民黨立委邱鎮軍今天在立法院院會質詢，關切苗栗縣道安議題，包括台3線、頭份第二交流道、台72線接國道一號系統等，並詢問新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。