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桃園市警局43年老建築 無障礙電梯落成啟用了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市警局去年獲市府及市議會支持，申請1200萬元預算建置2處無障礙設施電梯，今盛大落成啟用。記者周嘉茹／翻攝
桃園市警局去年獲市府及市議會支持，申請1200萬元預算建置2處無障礙設施電梯，今盛大落成啟用。記者周嘉茹／翻攝

桃園市警察局民國69年落成，已有43年歷史，近年不斷補強建築構造，鞏固廳舍結構安全，去年市警局獲市府及市議會支持，申請1200萬元預算建置2處無障礙設施電梯，今落成啟用，希望更方便行動不便人士與友善高齡年長者，妥善照顧不同族群權益。

桃園市警局表示，局本部辦公廳舍新建於69年9月，是一棟超過43年的4層樓老建築，前年完成預算2500萬元的辦公廳舍耐震補強工程，去年完成1千萬元預算的屋頂防水工程，強化廳舍結構安全與防水排水功能。同年市警局向市府申請1200萬元預算，在大樓內建置2處無障礙設施電梯，經市府同意與議會支持興辦。

市警局表示，局本部無障礙電梯工程自去年8月1日開工，歷時6個月後，於今年3月宣布竣工落成啟用。為方便行動不便的人士與禮遇年長者使用電梯，並提供他們更多的自主性和獨立性，提升公共服務的品質與市府照顧長者及身心障礙者，形塑警政親民形象及營造友善洽公環境。

另外自109年起，桃園市警局規畫拆除老舊、耐震不足而影響安全與辦公品質的廳舍，辦理規劃、興建工程11處，於去年底前已完成2處（蘆竹分局、楊梅分局草湳派出所），預計今年底前完成5處（中壢分局仁愛派出所、龜山分局坪頂派出所、中壢分局中壢派出所、桃園分局小檜溪派出所、大溪分局南雅派出所），明年底前完成1處（八德分局八德派出所暨交通分隊）、後年底前完成2處(大園分局草漯派出所、龜山分局文青派出所)、116年底前完成1處（正光路警政大樓）。

桃園副市長蘇俊賓出席表示，市警局局本部建築興建於民國69年，這次新建置2處無障礙設施電梯，期盼提供洽公民眾及同仁更完善的無障礙環境，在建築師及施工團隊的努力下如期如質完工，建成後的電梯也與建築物相當協調，兼顧視覺美觀與功能性，成果盡善盡美，這次的經驗將可作為未來市府在老舊建物翻新方面的參考模式。

市警局期許無障礙設施電梯落成，能更方便行動不便人士與友善高齡年長者。記者周嘉茹／翻攝
市警局期許無障礙設施電梯落成，能更方便行動不便人士與友善高齡年長者。記者周嘉茹／翻攝

建築師 桃園 電梯

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