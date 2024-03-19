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參與智慧城市展 桃捷公司分享交通4成果

中央社／ 記者吳睿騏桃園19日電

桃園大眾捷運公司今天起在「2024台北智慧城市展」中分享智慧交通領域的成果，包括智慧鐵道監控系統，旅客服務方面的多國語言雙向翻譯、Q潔淨立碼清以及智慧叫梯等4大主題。

桃捷公司下午發布新聞稿表示，「2024台北智慧城市展」今天起一連4天在南港展覽館2館舉辦，桃捷公司除在交通部「智慧交通願景館」展示「Metro MARS智慧鐵道監控系統」，也在桃園市政府的「智匯桃園主題館」展示多國語言雙向翻譯、Q潔淨立碼清、智慧叫梯等便利新措施。

桃捷公司說，「Metro MARS〈Monitoring & AnalysisReporting System〉智慧鐵道監控系統」由桃捷公司自主研發，系統著重於預防告警、營運管理、大數據平台、知識庫和應用整合等五大面向，展現5G技術應用於智慧鐵道科技，發展精準預測性維修的執行力。

桃捷公司指出，通過預防告警功能，能在設備發生故障前採取措施，達到預測性維修目的，提升系統穩定性。同時，系統內建置的大數據平台提供全面數據分析，協助人員了解運務狀況，掌握輸運高峰進行營運調度，提升乘車舒適滿意度。

桃捷公司表示，民眾可以現場體驗預計4月於機捷A12第一航廈站推出的「多國語言雙向翻譯」，包含英、日、韓、印尼、泰、越南等國與中文的即時翻譯；另外「Q潔淨立碼清」則透過QR-Code即時通訊共同參與系統清潔，讓旅程更舒適。

此外，已在A18高鐵桃園站上線的「智慧叫梯」，是透過影像技術辨識攜帶大型行李及輪椅等特殊需求旅客搭乘電梯的需求，撥放語音引導旅客前往並立即呼叫電梯，減少旅客候梯等待時間。桃捷公司希望讓科技的進步反映在軌道營運上，提供旅客有感服務。

桃捷 鐵道

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