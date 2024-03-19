浪漫台3線淪絕命彎道？交長答詢稱可親自場勘

國民黨立委邱鎮軍今天在立法院院會質詢，關切苗栗縣道安議題，包括台3線、頭份第二交流道、台72線接國道一號系統等，並詢問新增監理站可能性。交通部長王國材答詢，都在進行中，監理站的部分會先用派駐的方式視需求討論。

邱鎮軍質詢，蔡英文總統說的浪漫台3線變絕命彎道，十分諷刺。王國材答詢，今年有幾個交通安全基本法已經跨部會合作，行人的部分，除了內政部行人設施的安全條例，還有永續提升行人計畫，4年400億建設中，今年是全額補助，目前有799處在處理，只要申請都會補助，但地方申請的不夠多。

陳建仁答詢，事實上道路設施改善是地方政府要做、提計畫，現在在這一年內是百分百中央補助，鼓勵地方縣市政府盡快申請經費，把道路做得更好，設施改善的更好。

王國材答詢，台3線大致路況ok，但有些轉彎的地方彎道較大，有些重機騎士常在該處飆速，跑到對向發生車禍；目前台3線有3個彎道在做改善，包括所謂的沖水式護欄。

邱鎮軍質疑充水式護欄僅是減緩衝擊力道，並非解決之道，道路設計要檢討。陳建仁答詢，如果這個設計還不足以解決問題，會更進一步去看如何改進。王國材答詢，台3線本來就比較靠山，地形比較彎繞，跟台1線不太一樣，過去也透過用區間測速照相的方式盼騎士或駕駛減速。

邱鎮軍質詢找天一起去現場看、重新調整台3線彎道高低差，王國材答詢，委員有安排的話我可以去看一下。邱鎮軍並質詢稱設頭份第二交流道的可行性評估計畫、進度，王國材答詢，進行中。陳建仁答詢，苗栗縣政府已經完成可行性評估，現在按照審查意見修正中。

邱鎮軍質詢，全台灣的72線都能接上國道一號，與國道一號有所連接，唯獨苗栗縣沒有，上下班時間車流量擁擠。王國材答詢，交接有平行的高低落差，要接不容易，現在台72線已經準備接到台61線。

邱鎮軍質詢，竹南頭份人口數不斷成長，目前加起來19萬人，要辦監理業務要到苗栗市區，路程總共15公里左右，來回大概將近1小時，非常不便，能不能由地方找土地，交通部協助做分站？

王國材答詢，依照組織架構，苗栗監理站是新竹監理所下轄的，若目前要設置，在人力組織上有些困難，但可以從派駐開始，在頭份市公所跟衛生所，先以兩個禮拜一天的方式派駐人力辦理相關業務，再慢慢視實際需求增加進駐天數，若需求夠大才有辦法再設置一個監理站。