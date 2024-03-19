獨／高虹安痛失「護安大將」？竹市府行政處長才做一年驚傳請辭

新竹市長高虹安上任一年多，小內閣人事異動頻傳，今天市府內部傳出今年3月13日甫到職滿一周年的行政處長吳皇昇辭職，近日開始休長假，將做到月底。記者求證吳皇昇本人，吳並沒有多談，記者追問之下間接證實日前已向高虹安請辭，並表示自己在行政處長任內盡心盡力，基於個人考量決定辭職離開竹市府，並向高虹安表示感謝。

記者致電詢問高虹安此事，高虹安僅表示吳皇昇目前先請假、休假中，還沒有正式走離職程序，請辭要等休假結束再看看。

高虹安小內閣去年初先是行政處長謝泊泓新官上任不到一個月，被爆婚外情請辭獲准，再從去年下半年起異動不斷，包含教育處長童鳳嬌無預警離職，還有副市長蔡麗清、文化局長錢康明被離職、城銷處長林正光轉任參議等，今年初則有工務處長曾嘉文轉調簡任秘書、勞工處長黃錦源調任參議、發言人徐千晴離開市府，都引發議論。

曾任台中市長盧秀燕小內閣成員，擔任台中市政府新聞局長與研考會主委的吳皇昇擁有豐富的行政經驗及政治歷練，去年3月被高虹安延攬進入新竹市政府擔任行政處長一職，被視為市府的救火隊，吳擔任行政處長期間，協助市府團隊擺脫對內及對外相對混亂、多頭馬車的情況，建立起各項運作機制，讓團隊逐漸步入軌道。

且吳皇昇在議會備詢的表現也讓人印象深刻，被議員視為高虹安的護安大將。今年2月，發言人徐千晴離職後，也臨危受命兼任發言人工作。據悉，吳近日開始「休長假」一路到月底，今天也缺席周二的市務會議。

有消息指出，吳皇昇近日已向高虹安請辭，將離開新竹市政府。記者求證吳皇昇本人，吳皇昇雖沒有多談，但追問之下也間接證實此事，表示自己去年3月從台中到新竹市政府工作，一年多時間為了市長及團隊盡心盡力，基於個人考量而有相關決定，仍表示非常感謝市長。至於未來動向，吳皇昇說，目前先休息一陣子再做思考。

據了解，吳皇昇肩負的行政處工作龐雜，涵蓋文書、庶務、法制、資訊、政策規畫、新聞聯繫與管制考核等多項業務，其工作量相當於直轄市政府的五個局處，負擔極其沉重，但高虹安上任以來被爆出入住高級住宅、私家豪車代步與男友干政，加上助理費官司話題不斷，由於新聞輿論涉及個人議題及隱私，都讓負責回應的行政處左右為難，承擔不少壓力。

吳皇昇上任一年多，任內組織施政藍圖、建立管考系統、重整法制規章、規畫設計新竹通APP等，也負責對接各局處新聞回應窗口，有少數知情吳皇昇即將離職的公務員得知後，相當不捨，都表示吳是一位公務體系肯定、非常優秀的政務官，引入直轄市經驗帶領同仁，對於傳出要離開市府的訊息，感到非常錯愕和難過，並認為市府團隊一級主管異動頻繁影響士氣，希望高虹安帶人也要帶心，才能真正留下優秀人才。