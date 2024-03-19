疑似或不穩定精神障礙者優化照護 苗栗啟動醫師外診

苗栗縣三義鄉年後發生精神障礙患者持菜刀砍傷家人事件，造成地方困擾，縣府衛生局啟動疑似或不穩定精神障礙者5種對象優化照護方案，由身心科醫師外診，今年預估70人次，提供進一步保障。

三義鄉長呂明忠在縣務會議提案反映，三義鄉年後發生一名女精神障礙者，凌晨3點持菜刀砍傷老父及年幼的外甥女，因平日並無自傷或傷人，未達強制送醫的條件，地方難以處理，希望縣府有明確的流程供鄉鎮市公所參考通報，避免憾事發生。

衛生局長楊文志指出，衛生局今年啟動優化照護方案，5種對象包括非追蹤關懷的護送就醫病人，衛生局追蹤保護中之困難精神病個案、社區危機處理後之精神病個案，網絡轉介個案評估確診後需積極醫療處置之精神病個案。此外，門診或急診醫師建議住院，但不願意住院精神病個案，警、消人員協助送醫精神病個案，及強制住院送審後，未住院精神病個案。

心理健康中心訪視個案時，如果發覺病情不穩定，會與家屬勸說患者規律服藥與回診，若患者拒不回診，連繫身心科醫師，由居家護理師陪同到家診療，外診服務費由心理健康中心專簽辦理。

心理健康中心指出，全縣精神慢性患者1501 人， 出院病人2星期內訪視第1次，1級患者前3個月，每個月訪視1次，2級患者3 個月訪視1 次3級患者，6個月訪視1次，4級患者1年訪視1次，如有病情不穩定的現象，勸導就醫或請醫師進行外診協助。

楊文志表示，急性精神患者就醫，慢性精神患者在社區，但有些患者穩定，就沒有按時服藥，家屬也沒有注意勸說，以致發生突發狀況，規律服藥很重要，千萬不可輕忽。