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西湖柚花季下月初登場 邀遊客賞花聞香、品嚐在地美食

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
西湖鄉湖東休閒農業區最佳賞花期間為3月下旬至4月中下旬，遊客可在柚子山與果園中健行、賞花。記者吳傑沐／攝影
西湖鄉湖東休閒農業區最佳賞花期間為3月下旬至4月中下旬，遊客可在柚子山與果園中健行、賞花。記者吳傑沐／攝影

春神到，柚花開！苗栗縣西湖鄉風景優美，更是全國文旦柚主要產區之一，種植面積約70公頃，每年3、4月花開季節，柚花散發著濃郁的香氣，是春季出遊的最佳選擇；鄉公所今年以「柚香四溢」為主題，將於下月6日在湖東多功能活動中心推出「西湖柚花藝術節」活動，邀遊客賞花聞香、品嚐在地美食。

西湖鄉文旦柚子產量最多的湖東休閒農業區，也是金牌農村，每到柚花盛開季節，到處都能隱約聞到淡雅的柚花香，令人心曠神怡，最佳賞花期間為3月下旬至4月中下旬，可在柚子山與果園中健行、賞花。

湖東休閒農業區總幹事陳軍羽指出，湖東休閒農業區提供多款不同特色的電動輔助自行車，幫助農村實現淨零減碳的願景，更獲得金牌農村殊榮，以「最ㄑㄧㄥ的農村」為目標，推動農村永續發展，這次柚花季期間將地方特色產業與低碳農遊結合，區內多家特色餐飲業者也推出優惠活動，歡迎遊客們休憩用餐，歡迎遊客蒞臨，用最「輕」的方式來認識西湖鄉。

西湖鄉長高阿賜則表示，今年推出「113年度西湖柚花藝術節」活動，融合當地的藝文休憩區、客庄特色景點及農特產品，舉辦柚花音樂饗宴、客庄市集、親子DIY等活動，讓遊客們能夠體驗西湖客庄的風采；遊客也可選擇購票搭乘客庄走透透-環鄉巴士，由導覽人員帶領深度探索西湖各景點。

文旦 景點 賞花

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