來歷不明舊衣回收箱進攻竹北人行道 民眾質疑圖利、影響市容

新竹縣竹北市各大公園和人行道，近來出現不少未標註社福團體，僅留下私人手機的舊衣回收箱，引起民眾熱議。有民眾認為資源循環再利用概念很好，也有民眾認為有占用人行道造成髒亂且有私人圖利行為。竹北市公所表示，將依「新竹縣環境清潔維護自治條例」以廢棄物清除處理，以維護市容。

竹北市民代表游雅婷指出，17日接獲民眾通報，當天下午4時許，有輛貨車載著滿車的舊衣回收箱，根據市民回報統計預估有20個以上，放置地點遍及縣三、高鐵區。

由於綠色的舊衣回收箱突然在竹北市大量湧現，也引起大批民眾討論。有民眾認為舊衣回收再利用的概念很好，也可以幫助慈善團體；也有民眾指出，小朋友長太快，衣服都還很新，丟掉也很可惜，如果在家裡附近有舊衣回收箱，就可以就近回收。

但也有民眾反對，認為擺放在公園人行道除了影響市容，也阻礙交通，「如果撞到或跌倒誰負責？」也有民眾指出，曾遇過舊衣回收箱很久沒人來回收，舊衣、棉被都堆到回收箱外，造成人行道髒亂。

游雅婷也表示，雖然此個案為不法且惡意放置，但仍有市民反應有舊衣回收需求，希望竹北市公所能輔導管理並且規畫合法位置擺放，以維護民眾需求及慈善捐助雙全。

記者循線撥打該舊衣回收箱通報電話，是由一名男子接聽，記者詢問對方是什麼公益團體、舊衣回收後流向，但對方都支吾其詞。記者再詢問是否已清除回收箱，對方才回答，接獲市公所通報後就已經清除，未來也不會再設置，接著就以有客人為由掛掉電話。