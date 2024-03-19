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路樹倒塌害光復路大塞車 竹市府急發Line通知改道通行
新竹市前往新竹科學園區道路之一大學路51巷今天早上發生路樹倒塌、占據車道事故，影響前往園區上班車流，往園區車流回堵光復路二段大塞車。市府上午9點多透過Line官方帳號發出快訊，提醒民眾注意，市府已進駐交管、排除倒塌路樹中，目前已可單向通車，建議用路人改道通行。
今天早上9點多不少用路人發現光復路二段塞車嚴重，原來是大學路51巷一棵路樹不明原因倒塌，倒在大學路車道上，造成往園區車流回堵光復路二段，還一路塞到東大路陸橋。因有通行安全疑慮，新竹市警察局派員交管，消防局也到場排除部分倒塌路樹，清出車道空間後，現場交由廠商處理。
不過，因為路樹倒塌影響進園區車輛通行，不少用路人紛紛塞在車陣中，市府透過Line官方帳號發出通知，建議民眾繞行公道五路經由慈雲路、園區一路進入園區。若利用東大陸橋往園區車流，也可繞行學府路、寶山路進入園區。如有任何問題請撥打市民專線1999。
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