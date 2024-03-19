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竹市西大路地下道 20分鐘逾10車違規

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
民眾反映，竹市西大路地下道與旁邊平面車道的號誌雜亂，判讀困難。圖／劉康彥提供
民眾反映，竹市西大路地下道與旁邊平面車道的號誌雜亂，判讀困難。圖／劉康彥提供

新竹市西大路地下道是市區進竹科園區寶山路主要道路之一，與林森路交叉口車流量大，常發生交通事故。議員劉康彥最近收到不少民眾陳情，指地下道與旁邊平面車道的號誌雜亂，判讀困難，希望市府研議改善；市府回應，將微調地下道號誌方向，避免平面車道民眾誤看。

市府交通處指出，已 經在西大路地下道與林森路口平面車道及地下道號誌旁分別設置「地下道機車專用號誌」、「平面車道專用道號誌」等標誌提醒駕駛人，如果造成民眾容易誤判，會微調號誌的方向，也提醒民眾行經路口時應減速慢行，留意號誌。

另外，交通處說西大路地下道車流量大，常因左轉林森路影響行車效率，或衍生發生交通事故，市府去年實施汽車全天禁轉林森路後，車流紓解率大幅提升，事故件數從每月2.89件下降至每月1.86件，且行車紓解效率大幅提升，實施成效良好，因此增設各項專屬號誌有其必要性。

劉康彥說，不少民眾向他陳情，該處號誌多又雜亂，若車輛是靜止狀況還可判讀，倘若行進間就無法一次看清多個號誌，不但容易造成違規，還可能發生車禍；他曾讓助理去現場勘查，發現20分鐘內就超過10輛台汽機車闖紅燈，因科技執法，國庫瞬間大筆入帳，許多網友熱議。

車道

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