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過多人為干擾 大湳森林公園現生態隱憂

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市副市長蘇俊賓日前訪查大湳森林公園，規畫維護當地生態。圖／取自蘇俊賓臉書
桃園市副市長蘇俊賓日前訪查大湳森林公園，規畫維護當地生態。圖／取自蘇俊賓臉書

桃園市八德區大湳森林公園是桃園最大的公園，生態豐富，有5000多棵珍貴樹木和多種保育類野鳥棲息，公園整修重新開放後，野鳥學會擔心過多人為干擾影響生態，副市長蘇俊賓近期前往訪查，承諾降低干擾並協助鳥類築巢，另評估碉堡彈藥庫設置生態解說中心。

大湳森林公園的前身是保一總隊大湳營區，根據2018年完成的生態調查顯示，基地內有黃鸝鳥、甲蟲、蜻蜓、紅嘴黑鵯、黑冠麻鷺、鳳頭蒼鷹、白鷺、五色鳥、紅尾伯勞、龜殼花、黑眉錦蛇，還有特別少見的堀川氏棕蝠、赤黑鼠耳蝠，生態潛力十足。

歷經3年施工，營區打造成森林公園，去年正式開園，成為民眾休閒去處，園區內八塊厝民俗藝術村時常舉辦活動，桃園市野鳥學會不免擔憂干擾生態。

蘇俊賓表示，大湳森林公園已成桃園重要生態跳島，更是絕佳環境教育示範場域，為避免人為因素影響，已協調文化局將聲響大或需擴音設備的活動，盡量避開翠鳥棲息覓食的生態池，也請工務局改用電動吹葉機，大幅降低音量及味道，避免柴油吹葉機造成噪音和廢氣飄散。

蘇俊賓說，園區原堤防為斜面且有植披，翠鳥習性喜歡挖垂直斷面土層築巢，後續將協調工務局在生態池堤防處協助挖設垂直斷面，預計4至5月翠鳥即可於土堤挖洞築巢；至於公園內的舊碉堡彈藥庫尚未整理使用，鳥會人士建議可整理作為生態解說中心，市府也會納入評估。

桃園 森林公園 野鳥

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