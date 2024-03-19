完善大新竹路網 台68接國1有譜

新竹縣市近年人口不斷增加，車流量持續擴大，但新竹重要的東西向交通要道台68線快速道路，卻未直通南北向的國道1號。新竹縣議員陳栢誠盼爭取預計2026年動工的國1楊頭高架銜接台68，完善大新竹路網，縣府已爭取納入建設計畫，高公局昨表示，因台68線沿頭前溪布設，須於行水區落墩，正辦理設計作業，將依規定提出跨河構造物申請送水利署審查。

陳栢誠指出，台68未直通國1，兩邊用路人都須先下平面道路再上，但原本國1新竹交流道、竹北交流道與周邊車流就很大，尤其新竹科學園區上下班尖峰常嚴重塞車，台68線和國1間無法直通，更加劇交通惡化。

陳栢誠說，全台東西向快速道路很多都能直通國道，桃園市台66線原本就可直通國1，近年更在東側末端施工銜接上國3，新竹台68線卻仍孤獨地「走自己的路」，路網便利性大打折扣，健全交通路網迫在眉睫。

縣府說，先前因銜接匝道落墩時，平行頭前溪治理計畫線內不符規定，國1與68銜接方式尚未定案，但依去年8月1日新修訂「申請施設跨河建造物審核要點」規定中已有條件放寬，後續高公局在楊頭計畫設計階段時，會在工程技術及水利法規等允許下，研議銜接方式。

縣府也期盼透過楊頭高架計畫，將國1與台68銜接完善高路網，為此去年11月27日國發會審議楊頭建設計畫案時，縣長楊文科親自出席，並請交通部務必持續與經濟部水利署加強合作。

另外針對楊頭計畫僅初步規畫楊頭高架北側南出、北入銜接台68西側部分，也希望以國1南北向完整銜接台68東西向匝道系統完整評估，並納入建設計畫。

高公局表示，因台68線沿頭前溪布設，須於行水區落墩，高公局正辦理設計作業，待完成結構設計，再依相關規定提出跨河構造物申請送水利署審查，並視審查結果進行後續作業。

至於桃園台66快速道接國道3增設系統交流道，南下高架匝道工程面臨鄰近工區居民協商假日、夜間無法施工難題，高公局第一新建工程處昨表示，將全力趕工，在今年雙十節完工通車。