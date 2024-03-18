竹市增設10座候車亭 後續規劃再建20座

新竹市政府今天表示，日前完成市區10座候車亭增設，今年預計再新建20座候車亭，盼打造舒適的候車環境，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸。

新竹市政府交通處長倪茂榮今天向中央社記者表示，過去竹市候車亭量體較大，常因市區人行道寬度不足，未能廣為設置，導致民眾候車無法遮風避雨，為讓搭車民眾有舒適的候車環境，市府擴大建置候車亭。

倪茂榮說，新設置的候車亭，因地制宜設計不同形式的候車亭，若遇人行道寬度不足，則會取消候車亭側板或採設置反向式候車亭，使用最少的人行空間設置。

他指出，今年1月已完成10座候車亭，未來將擴大建置20座，加速改善候車環境，也鼓勵市民多搭乘大眾運輸。

新竹市政府提供新聞資料指出，10座候車亭增設站點包含中正路「變電所」、中華路四至六段「牛埔口」、「金正順診所」、「美山村」、「元寶公司」、「竹圍」、「五分埤」、「集乳站」（雙向）、「亞歷山大」等站點，至於後續擴大建置20座候車亭正在規劃中。