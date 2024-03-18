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桃園大湳森林公園現生態隱憂 市府提4招防患

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓日前在桃園市野鳥學會及工務局相關人員陪同訪查大湳森林公園。圖／取自蘇俊賓臉書
桃園市副市長蘇俊賓日前在桃園市野鳥學會及工務局相關人員陪同訪查大湳森林公園。圖／取自蘇俊賓臉書

桃園市八德區大湳森林公園是桃園最大的公園，內部生態豐富，保有5000多棵珍貴樹木，除了黃鸝，還有鳳頭蒼鷹、松雀鷹、領角鴞等保育類野鳥棲息。不過公園重新開放整修後，引發野鳥學會擔心，過多人為干擾會影響公園生態。副市長蘇俊賓近期前往訪查，承諾會協助設置土堤斷面，供翠鳥築巢，公園內碉堡彈藥庫也會是未來亮點，將思考最佳的利用方式。

大湳森林公園前身是保一總隊大湳營區，逾70年的軍警營封閉環境少受外界干擾，造就豐富生態，2018年完成的生態調查顯示，基地內除有黃鸝鳥，尚有甲蟲、蜻蜓、紅嘴黑鵯、黑冠麻鷺、鳳頭蒼鷹、白鷺、五色鳥、紅尾伯勞、龜殼花、黑眉錦蛇，還有特別少見的堀川氏棕蝠、赤黑鼠耳蝠及3082株樹木等資源，生態潛力十足。

歷經3年施工，大湳森林公園打造成森林公園，於去年正式開園，成為附近社區居民散步休閒的好去處。不過原本封閉的環境對外開放，桃園市野鳥學會不免擔憂影響環境，園區內還有時常舉辦活動的八塊厝民俗藝術村，也可能干擾鳥類棲息。

蘇俊賓日前在野鳥學會及工務局人員陪同下前往訪查。他表示，這些年大湳森林公園已成為桃園重要的生態跳島，更是絕佳的環境教育示範場域，對公園還需加強的部分都會一起努力。

為避免人為因素影響，蘇俊賓提到，他已協調文化局將聲響大或需擴音設備的活動，盡量避開翠鳥棲息覓食的生態池，避免干擾；也請工務局改用電動吹葉機，大幅降低音量及味道，避免柴油吹葉機造成噪音和廢氣味道飄散。

蘇俊賓說，由於園區原堤防為斜面且有植披，翠鳥習性喜歡挖垂直斷面土層築巢，後續將協調工務局在生態池堤防處協助挖設「垂直」斷面，預計4至5月翠鳥即可於土堤斷面挖洞築巢；至於公園內的舊碉堡彈藥庫尚未整理使用，鳥會人士建議可整理作為生態解說中心，市府也會納入評估。

森林公園 蘇俊賓 野鳥

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