桃園大湳森林公園現生態隱憂 市府提4招防患

桃園市八德區大湳森林公園是桃園最大的公園，內部生態豐富，保有5000多棵珍貴樹木，除了黃鸝，還有鳳頭蒼鷹、松雀鷹、領角鴞等保育類野鳥棲息。不過公園重新開放整修後，引發野鳥學會擔心，過多人為干擾會影響公園生態。副市長蘇俊賓近期前往訪查，承諾會協助設置土堤斷面，供翠鳥築巢，公園內碉堡彈藥庫也會是未來亮點，將思考最佳的利用方式。

大湳森林公園前身是保一總隊大湳營區，逾70年的軍警營封閉環境少受外界干擾，造就豐富生態，2018年完成的生態調查顯示，基地內除有黃鸝鳥，尚有甲蟲、蜻蜓、紅嘴黑鵯、黑冠麻鷺、鳳頭蒼鷹、白鷺、五色鳥、紅尾伯勞、龜殼花、黑眉錦蛇，還有特別少見的堀川氏棕蝠、赤黑鼠耳蝠及3082株樹木等資源，生態潛力十足。

歷經3年施工，大湳森林公園打造成森林公園，於去年正式開園，成為附近社區居民散步休閒的好去處。不過原本封閉的環境對外開放，桃園市野鳥學會不免擔憂影響環境，園區內還有時常舉辦活動的八塊厝民俗藝術村，也可能干擾鳥類棲息。

蘇俊賓日前在野鳥學會及工務局人員陪同下前往訪查。他表示，這些年大湳森林公園已成為桃園重要的生態跳島，更是絕佳的環境教育示範場域，對公園還需加強的部分都會一起努力。

為避免人為因素影響，蘇俊賓提到，他已協調文化局將聲響大或需擴音設備的活動，盡量避開翠鳥棲息覓食的生態池，避免干擾；也請工務局改用電動吹葉機，大幅降低音量及味道，避免柴油吹葉機造成噪音和廢氣味道飄散。

蘇俊賓說，由於園區原堤防為斜面且有植披，翠鳥習性喜歡挖垂直斷面土層築巢，後續將協調工務局在生態池堤防處協助挖設「垂直」斷面，預計4至5月翠鳥即可於土堤斷面挖洞築巢；至於公園內的舊碉堡彈藥庫尚未整理使用，鳥會人士建議可整理作為生態解說中心，市府也會納入評估。