推動「兒童保護7＋1」政策 竹竹苗共同攜手支持共同推動

為強化兒童保護，避免兒童受到傷害，新竹市府將與苗栗縣府、新竹縣府全力支持與共同推動由「基北北桃合作交流平台」四縣市政府所提出的「兒童保護7+1」政策，未來也將透過竹竹苗「園縣市高峰會」交流平台討論提案，共同合作守護兒少，架構更完善的社會安全網。

竹市府社會處說明，基北北桃四縣市所提兒童保護7+1政策，包含增加出養前訪視頻率、建立三方共訪機制、增加全日托小孩保母的訪視頻率，保母訓練強化實務操作並增加回流訓練、無依兒童出養前照顧比照寄養家庭條件，推展家長推薦優質保母計畫及保母評鑑推薦平台、保母協力圈活動交流、關照保母身心健康等，並落實幼兒專責醫師制度。

社會處指出，兒童保護7+1政策中，有關增加出養前訪視頻率部分，現行中央規定為個案安置首月至少一次訪視，後續每兩個月至少一次訪視，竹市府在訪視頻率上維持最少每月一訪，比現行中央要求的密度高。另針對出養兒童安置於保母的個案，除了社會處主責社工進行訪視外，同時也會搭配居家托育中心訪視員的抽查，共同守護孩子。而幼兒專責醫師制度也持續落實中。

此外，衛生福利部日前稱預備邀集縣市政府針對安置兒少及全日托保母的訪視頻率跟工作指引進行研商討論，市府也期盼透過中央與地方政府、專家學者及民間團體共同討論，研擬出具體且可行的目標來落實及推動。

社會處補充，強化兒少保護，建構社會安全網的工作，不僅是市府跨局處的合作，更期盼透過跨縣市區域合作，補足現行社會安全網的疏漏，共同守護孩童。