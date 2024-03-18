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全新竹市最繁忙派出所 埔頂派出所遷建案最新進度曝光

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市警察局第二分局埔頂派出所位於光復路上，辦公廳舍老舊。圖／取自埔頂派出所臉書粉絲專頁
新竹市警察局第二分局埔頂派出所位於光復路上，辦公廳舍老舊。圖／取自埔頂派出所臉書粉絲專頁

新竹市警察局第二分局埔頂派出所是全新竹市警力最多、最繁忙的派出所，但辦公廳舍老舊狹小，基層員警期待遷建許久，地方民代極力爭取遷建都無下文，直到去年6月才迎來曙光，已規畫遷建至光復段546-1地號國有土地，員警們則天天敲碗，期待搬遷。警方指出，全案預計2025年5月1日開工，2027年12月20日前完工啟用。

埔頂所位於光復路上，目前的辦公廳舍不只老舊，也和埔頂消防分隊、埔頂聯里的里長辦公室共同使用，空間早已不敷使用。加上埔頂派出所轄區涵蓋清交大、關埔地區等人口稠密區，業務相對繁雜，警力約30多人，長期在狹小辦公廳舍執勤生活。

另外，埔頂所刑責區較大，轄內更有清大、陽明交大等大學，該處又鄰近竹科園區，帶來人口成長，警民比高達1比2000，遠超出竹市的平均警民比為1比275，成員警過勞重災區。

針對埔頂派出所遷建案最新進度，該案規畫設計監造標案於去年12月11日與劉錦鐘建築師事務所簽約，已於今年1月底由該事務所提送基本設計圖說及初步預算工程預算書，目前審議中。

另外，市警局已於今年1月19日完成登記為光復段546-1地號土地管理機關，不過，該土地是乙種工業用地，將依規定申請工業區總量管制審查，於取得開發許可後，再行辦理基本設計案都審作業。

警方指出，未來埔頂派出所遷建將打造的全新辦公廳舍，另還有交通隊駐點、刑警大隊、少年隊等單位進駐，將興建地下2層、地上5層建築，預估工程總經費4億9800萬元，新建經費擬分4年編列。

市議員鍾淑英說，埔頂派出所遷建有必要性，過去長年有多名基層員警不斷請託，也在質詢前與警察局長有共識要提出，但前幾年的質詢卻忽然得到沒有遷建需求的回應，如今派出所已確定遷建，她也會定期關心工程進度，希望讓員警盡快有舒適辦公空間。

建築師 陽明交大

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