竹北活動頻繁噪音擾民 修法禁辦重度噪音展演

新竹縣水圳森林公園因腹地廣大，假日經常舉辦野餐、市集和音樂會活動，卻讓附近居民抗議噪音問題。為使各項活動於低擾狀態進行，竹北市公所特修訂「噪音管理辦法」，針對住宅密集區將減少擴大器設備的展演，嚴格禁止重度噪音活動舉辦，靜態低擾活動，如市集等優先審核。

中興里長莊淙澍指出，水圳森林公園附近有400至500戶住戶，尤其面向公園的住戶，更是直接面對噪音轟炸，加上市公所承辦假日通常都休假，所以常常沒辦法聯繫上租借單位改善，只能請環保局前去勸導和稽查，改善效率總是差強人意。

劉姓居民也指出，他上班相當疲憊好不容易等到六、日休假，卻要遭受噪音轟炸；此外，也有許多居民反應頻繁舉辦活動造成草皮枯黃等問題，盼能進行養護後再開放租借場地。

竹北市公所表示，竹北各類展演活動盛行，公園場域租借頻繁，竹北市公所為主管機關，考量到活動舉辦恐有噪音疑慮，因此於年前即著手進行「噪音管理辦法」修訂，未來活動將分為輕度、中度、重度級別，而評定公園租借的頻率與許可等事宜。

鄭朝方說，竹北市公所將列管大型活動次數及嚴格確認場地復原情形，針對最受各類活動主辦方青睞的水圳森林公園，目前已受理登記有4月竹北兒藝節、小樹市集以及5月新竹縣全國街舞大賽，活動因相關訊息已發布，難以臨時更改場地，後續申請作業已先行暫停，因為必須進行草皮修護作業，視養護狀況擇期重新開放申請。