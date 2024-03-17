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白沙屯媽明晨進香 蔡英文、賴清德、柯文哲「與神同行」 這動作受關注

聯合報／ 記者吳傑沐胡蓬生范榮達／苗栗即時報導
白沙屯媽祖往北港進香18日凌晨出發，展開9天進香之旅。本報資料照片
白沙屯媽祖往北港進香18日凌晨出發，展開9天進香之旅。本報資料照片

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖到雲林縣北港朝天宮進香，18日凌晨出發進香，展開9天宗教之旅，今年近18萬人報名創新高。蔡英文總統今天下午淨轎，準總統賴清德晚間扶持聖駕出神龕，民眾黨主席柯文哲也會到場；520後新政府將上路，蔡交棒、賴扛轎、柯參香，三人王不見王，言行受到關注。

苗栗縣議會民進黨團總召集人羅貴星說，賴有虔誠信仰，對眾仙佛如數家珍，也連續好幾年白沙屯媽進香參與請聖駕出神龕，相信成為國家領導人，也會以媽祖的慈悲心帶領國家。立委陳超明說，賴清德選舉時也來拱天宮參拜，白沙屯媽是國家級的宗教信仰，賴上任總統前來參拜，並參與進香儀式，也很合理，祈求國泰民安。

白沙屯聚落跨通霄鎮內島、白東、白西及後龍鎮南港里，居民3000多人，今天一早湧進大批人潮，連外國人都來，參與白沙屯媽進香宗教盛事，還有新人夫妻因白沙屯媽結緣，在廟前發送喜糖分享，拱天宮周邊街道萬頭攢動，越夜越熱鬧。

蔡英文總統520即將卸任，今天下午3時連續第三年參香淨轎；賴清德晚間8時30分到拱天宮，並與苗栗縣長鍾東錦，及拱天宮管理會委員會人員，從神龕請出媽祖聖駕。柯文哲則安排下午5時到拱天宮，並與攤商家、民眾互動。

白沙屯媽及合轎的山邊媽，在信眾高呼「進啊！進啊！」聲音中先後登轎，18日凌晨0點35分「粉紅超跑」鑾轎出發往北港進香，數萬名香燈腳跟隨，進香隊伍在台1線長長人龍綿延數公里，沿途家戶擺香案，也有信眾供應咖啡、礦泉水等結緣品，有如不夜之城。

拱天宮管委會總幹事陳春發說，今年9天進香日程「去緩回急」，南下有6天時間，預計3月23日抵達北港，但回程要有如急行軍心理準備，研判會走西濱公路一路北上，預估32小時內走回到通霄地界，才能喘息過夜，26日下午2點35分回宮。

根據拱天宮記載，拱天宮於清朝同治2年（1863年）完成建廟，建廟前媽祖供奉在民宅，先民早已組團北港進香，約有百人左右，因充滿魅力與挑戰，報名隨香人數近年來直線上升，2014年首度突破萬人，去年11萬3621人，今年17萬9971人報名，年年都創新高。

白沙屯媽祖往北港進香18日凌晨出發，苗栗縣通霄鎮拱天宮今天一早湧現大批信眾。記者吳傑沐／攝影
白沙屯媽祖往北港進香18日凌晨出發，苗栗縣通霄鎮拱天宮今天一早湧現大批信眾。記者吳傑沐／攝影
白沙屯媽祖往北港進香18日凌晨出發，展開9天進香之旅。本報資料照片
白沙屯媽祖往北港進香18日凌晨出發，展開9天進香之旅。本報資料照片
白沙屯媽祖往北港進香18日凌晨出發，苗栗縣通霄鎮拱天宮今天一早湧現大批信眾。記者吳傑沐／攝影
白沙屯媽祖往北港進香18日凌晨出發，苗栗縣通霄鎮拱天宮今天一早湧現大批信眾。記者吳傑沐／攝影
白沙屯媽祖往北港進香18日凌晨出發，苗栗縣通霄鎮拱天宮今天一早湧現大批信眾。記者吳傑沐／攝影
白沙屯媽祖往北港進香18日凌晨出發，苗栗縣通霄鎮拱天宮今天一早湧現大批信眾。記者吳傑沐／攝影

北港朝天宮 媽祖 白沙屯

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