白沙屯媽明晨進香 蔡英文、賴清德、柯文哲「與神同行」 這動作受關注

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖到雲林縣北港朝天宮進香，18日凌晨出發進香，展開9天宗教之旅，今年近18萬人報名創新高。蔡英文總統今天下午淨轎，準總統賴清德晚間扶持聖駕出神龕，民眾黨主席柯文哲也會到場；520後新政府將上路，蔡交棒、賴扛轎、柯參香，三人王不見王，言行受到關注。

苗栗縣議會民進黨團總召集人羅貴星說，賴有虔誠信仰，對眾仙佛如數家珍，也連續好幾年白沙屯媽進香參與請聖駕出神龕，相信成為國家領導人，也會以媽祖的慈悲心帶領國家。立委陳超明說，賴清德選舉時也來拱天宮參拜，白沙屯媽是國家級的宗教信仰，賴上任總統前來參拜，並參與進香儀式，也很合理，祈求國泰民安。

白沙屯聚落跨通霄鎮內島、白東、白西及後龍鎮南港里，居民3000多人，今天一早湧進大批人潮，連外國人都來，參與白沙屯媽進香宗教盛事，還有新人夫妻因白沙屯媽結緣，在廟前發送喜糖分享，拱天宮周邊街道萬頭攢動，越夜越熱鬧。

蔡英文總統520即將卸任，今天下午3時連續第三年參香淨轎；賴清德晚間8時30分到拱天宮，並與苗栗縣長鍾東錦，及拱天宮管理會委員會人員，從神龕請出媽祖聖駕。柯文哲則安排下午5時到拱天宮，並與攤商家、民眾互動。

白沙屯媽及合轎的山邊媽，在信眾高呼「進啊！進啊！」聲音中先後登轎，18日凌晨0點35分「粉紅超跑」鑾轎出發往北港進香，數萬名香燈腳跟隨，進香隊伍在台1線長長人龍綿延數公里，沿途家戶擺香案，也有信眾供應咖啡、礦泉水等結緣品，有如不夜之城。

拱天宮管委會總幹事陳春發說，今年9天進香日程「去緩回急」，南下有6天時間，預計3月23日抵達北港，但回程要有如急行軍心理準備，研判會走西濱公路一路北上，預估32小時內走回到通霄地界，才能喘息過夜，26日下午2點35分回宮。