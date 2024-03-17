文化福德宮停車格遭長期占用 縣府將塗銷還回原本用途
新竹縣文化局旁的兒十公園內有超過20年的文化福德宮，是在地信仰中心，當年因附近難以停車，在宮廟前方設有停車格，未料有民眾長期停車，最後廟方採一個月4天供參拜臨停使用。近來有民眾抗議，既然設有停車格，為何不對外開放供大眾使用？新竹縣政府近期會勘後，評估此區為公園用地，且旁邊已興建地下停車場可使用，預計將塗銷停車格。
新竹縣議員蔡志環指出，文化福德宮多年前因旁邊的地基下陷，請廠商修復，當時有爭取到租賃使用權，因此宮廟前有設置停車位，此區為廟方香客和文化里、興安里辦公室舉行大型活動使用，希望透過產業發展處協助釐清法規，未來也善用這塊空地。
文化福德宮劉姓主委表示，曾遇過民眾在此停放半個月不走，造成使用上的困擾，因此才會在前方設置車擋，在初一、十五和初二、十六，一個月僅4天開放讓香客臨停使用。
文化里長謝棋鈞也說，目前里內並無里民集會所，每個月志工清潔日或里內年度健行、聯歡活動等，都會在此集合，文化福德宮是地方信仰中心，有些社團也會在此使用該土地。
新竹縣府產業發展處指出，因鄰近文化福德宮的光明商圈停車場，2022年已完工啟用，內有汽車停車位有362格、機車停車位也設有76格，建議參拜民眾可多加利用。
此外，為民眾安全及依照公園用地的規定，該區未來將不開放停車，汽車與機車都不能進入，後續宮廟或里辦公室有活動或集會使用需求，可向縣府來申請借用。未來確認之後若無問題，將會請交通旅遊處協助塗銷原來的停車格。
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