文化福德宮停車格遭長期占用 縣府將塗銷還回原本用途

新竹縣文化局旁的兒十公園內有超過20年的文化福德宮，是在地信仰中心，當年因附近難以停車，在宮廟前方設有停車格，未料有民眾長期停車，最後廟方採一個月4天供參拜臨停使用。近來有民眾抗議，既然設有停車格，為何不對外開放供大眾使用？新竹縣政府近期會勘後，評估此區為公園用地，且旁邊已興建地下停車場可使用，預計將塗銷停車格。

新竹縣議員蔡志環指出，文化福德宮多年前因旁邊的地基下陷，請廠商修復，當時有爭取到租賃使用權，因此宮廟前有設置停車位，此區為廟方香客和文化里、興安里辦公室舉行大型活動使用，希望透過產業發展處協助釐清法規，未來也善用這塊空地。

文化福德宮劉姓主委表示，曾遇過民眾在此停放半個月不走，造成使用上的困擾，因此才會在前方設置車擋，在初一、十五和初二、十六，一個月僅4天開放讓香客臨停使用。

文化里長謝棋鈞也說，目前里內並無里民集會所，每個月志工清潔日或里內年度健行、聯歡活動等，都會在此集合，文化福德宮是地方信仰中心，有些社團也會在此使用該土地。

新竹縣府產業發展處指出，因鄰近文化福德宮的光明商圈停車場，2022年已完工啟用，內有汽車停車位有362格、機車停車位也設有76格，建議參拜民眾可多加利用。