交通部要求做好臨停環境 竹市這重劃區未設置挨批
違規記點新制爭議不斷，交通部去年底強調，會要求各縣市政府在明年6月前完成臨停區畫設，以提供道路合理臨停及停車空間，但有網友發現竹市東區新莊里、新莊車站附近光埔二期重劃區，道路已經開通，卻仍然整條路都是紅線，未設計臨時停車彎；對此，市府回應，目前整個重劃區共設施還在開闢階段，市府之後會要求基地開發者協助規畫、施作，以符合實際臨時停車需求。
臉書粉絲專頁「交通安全唬平安2.0」日前發文，指竹市東區新莊車站附近光埔二期重劃區道路已經開通，但道路設計仍然整條是紅線，沒有設計臨時停車彎，外側車道仍然很寬，也沒有自行車道，倒是植栽種滿路口。
對此，有網友留言建議，市府應該針對該路段縮減外側無意義路寬、設置避車彎與臨停區、規畫自行車騎乘空間、上下人行道斜坡與轉角車擋、鋪設導盲磚、以低矮灌木取代人行道樹木等；但也有網友留言，「畫紅線不讓車輛任意臨停擋車道不好嗎？再來道路剛開通，無店家無住家，請問為什麼要特別弄個臨停彎？道路現況就是不適合臨停，所以紅線。」
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