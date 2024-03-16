苗栗市長補選「三腳督」 朱立倫站台余文忠展現藍營大團結

苗栗市長補選將在4月13日投票，國民黨提名參選人余文忠今晚舉辦總部開幕造勢大會，國民黨主席朱立倫、縣長鍾東錦、立委陳超明、邱鎮軍都到場，老家在苗栗市的立委徐巧芯也前來站台助陣，許多基層民代、里長多人到場表態支持，推蔫余文忠是最適合的市長接棒人選，會場展現藍營大團結氣氛。

余文忠與朱立倫、鍾東錦等人在旗隊引導下大進場，朱立倫贈送「高票當選」的中堂祝福余文忠順利接棒。朱立倫強調，余文忠一向熱中公益，擔任縣議員也是最認真、努力的，是真正能為地方付出的市長人選，前市長邱鎮軍到立法院為苗栗鄉親打拚，市政工作由余文忠來接棒最適合，也能充分配合鍾縣長的施政願景，一起為苗栗市帶來發展。

余文忠指出，城市發展不能只靠鄰近區域的外溢效果，苗栗市須自己做好準備，因此他規畫「再生北苗」、「活化中苗」、「更新南苗」等3大特色的區塊發展，再生北苗將以火車頭園區為中心，帶動國營事業土地使用，形塑苗栗市的門面，活化中苗以提升地區發展效益為主，與縣府配合加強軟、硬體公共設施，強化行政服務與客庄文化底蘊，更新南苗將透過都市更新開發，帶動南苗商圈發展，優化市民居住安全與生活品質。

他強調，苗栗市投票數約7萬1000多票，補選投票率約五成有3萬5000多票，為保險起見，希望市民鄉親支持他拿到2萬票以上，甚至3萬票，4月13日不但要出來投票，還要1票拉5票，朝勝選目標邁進。

苗栗市長補選共有國民黨提名的余文忠、民進黨徵召的徐筱菁、無黨籍林志豪共3人登記參選，呈現「三腳督」的選局。