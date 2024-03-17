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桃園幼園周邊擬禁菸 公幼列首波

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市政府繼公立國高中及小學周邊環境禁菸後，擬將全市公幼校門口及周邊人行道也納入禁菸場所。圖／桃園市衛生局提供
桃園市政府繼公立國高中及小學周邊環境禁菸後，擬將全市公幼校門口及周邊人行道也納入禁菸場所。圖／桃園市衛生局提供

菸害防制法去年增訂幼兒園為全面禁止吸菸場所，但校門口及周邊人行道不在管制範圍。桃市府規畫擴大將幼兒園校門口、周邊人行道納入禁菸場所，首波針對公幼實施，草案已經預告，若草案通過施行，未來在相關場所抽菸將受罰。議員樂見防範菸害，並建議醫療院所周邊也能納入禁菸。

擬定草案的桃園市衛生局指出，為保護幼兒園學童、教師、接送家長及其他民眾免於二手菸危害健康，市府決定擴大禁菸場所，另考量校園外人行道空間產權不一定屬於學校，所以第一步鎖定公立幼兒園施行，全市共211間公幼，草案已於13日預告，待蒐集意見後調整辦法再公告施行。

不少家長肯定市府規範，讓小孩成長環境能離菸害越遠越好。民眾劉先生本身有抽菸習慣，但接送小孩時絕不碰菸，過去看到其他家長抽菸會想制止，但校園外是公共空間，沒有法令禁止，不好干涉他人自由；民眾黃小姐說，以往只能道德勸說，有法規就能讓不想吸二手菸的人以理服人。

對於市府禁菸計畫，民進黨市議員黃家齊表示認同，指過去曾看家長利用接送小孩空檔抽菸，也有不少人邊走邊抽經過校園周邊，「雖說校園外是公共空間，但小孩出入頻繁，菸味也會飄進校園，如果禁菸範圍畫寬一點，相信多數人不會反對」。

國民黨市議員張碩芳也肯定市府美意，但她認為會在幼兒園外抽菸的民眾應該只是少數，市府應著眼醫療院所和人潮聚集的商圈商城周邊環境改善。

張碩芳說，醫療院所禁菸眾所周知，但也因此，有菸癮的人全擠在院所門口或圍牆外人行道抽菸，病患一手纏著繃帶、一手推著點滴、嘴裡還叼著香菸的景象屢見不鮮，沒有抽菸的人或孕婦進入院所得被迫聞二手菸，人潮聚集的商城商圈也有類似情形，也盼市府重視。

人行道 抽菸 禁菸

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