竹市孟竹國宅公辦都更通過第一階段 輔導團進駐辦座談

新竹市東區孟竹國宅屋齡40年，由於建物斑駁漏水、管線設施老舊且防災動線狹隘，不堪居住，因社區鄰近清大等重要生活圈，多數住戶期盼都更已久，終於在今年初突破7成5所有權人同意門檻，達成公辦都更第一階段要件。竹市府近月成立專家輔導團進駐，並在今天舉辦都更法令說明會，住戶樂見其成，盼持續整合加速都更。

竹市府指出，孟竹社區面積約9545坪，位於建功一路西側、光復路二段東側、建新路北側、赤土崎一街南側所圍街廓範圍內，為1984年興建國民住宅，也是新竹市第一件預鑄工法的國宅，戶數多達585戶。住宅多處老舊，去年曾發生火警引發住戶擔憂。

孟竹社區管委會長年推動都更，但凝聚住戶共識不易，過去僅收集到5成多的住戶有意都更，部分老住戶擔心拆除都更期間，無處可安置居住，或是一樓店面擔心都更影響既有權益等造成都更卡關，經管委會逐步溝通，終於在今年初達到7成5同意戶門檻。

管委會委員呂啓綸說，大部分住戶有意願都更，但不了解未來權利如何變換，市府目前已經委託中華大學成立舊有國宅都市更新規畫師輔導團，這周開始駐點設立服務站，為住戶說明相關都更事宜，今天是第一次辦座談會，並邀北市府分享都更案例。

「走在對的路上，希望能順利進行下去。」呂啓綸也提到，孟竹社區就在清大對面、宵夜街隔壁，地段很好，公辦都更由政府來主導說明，還有跨黨派議員支持，相信可讓更多住戶認同。尤其中央力推桃竹苗大矽谷計畫，他也盼加速都更帶動城市發展。

竹市府都發處指出，市府已成立都更輔導團，今年二月開始陸續規畫都市更新服務站、社區說明會及輔導團進駐至國宅社區，提供社區住戶必要的法規諮詢、教育輔導，期望透過都市更新說明提高社區參與意願，加速社區都更重建，改善生活環境。

副市長邱臣遠與多名議員今天也到孟竹社區參與都市更新法令說明會，市議員宋品瑩說，部分住戶對於都更有疑慮，是否能一坪換一坪？未來都更期間如何安置？她希望輔導團能持續面對面和住戶溝通說明，透過座談會經驗分享，加速當地意見整合。