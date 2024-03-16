桃市擬將公幼周邊畫入禁菸區 議員盼醫療院所比照辦理

菸害防制法去年增訂幼兒園為全面禁止吸菸場所，但校門口及周邊人行道不在管制範圍之內。桃園市政府認為幼兒及接送家長仍有可能暴露在菸害環境之中，計畫幼兒校門口及周邊人行道納入禁菸場所，第一步將針對公立幼兒園實施，草案已經預告，待蒐集意見後調整辦法再公告施行。

擬定草案的桃園市衛生局表示，菸害防制法增訂內容未將幼兒園校門口、周邊人行道等戶外區域納入場所範圍，為保護學童、教師、接送家長及其他民眾免於二手菸危害健康，以及營造桃園的無菸環境，所以擬由市府指定公告，由於校園外人行道空間產權不要定屬於學校，處理程序複雜，所以首波鎖定公立幼兒園施行，草案13日隨市府公報出刊預告，意見蒐集將持續到27日。若草案通過施行，未來在公幼校門口及周邊人行道抽菸即違反菸害防制法，有相關罰則。

對於市府禁菸計畫，民進黨市議員黃家齊表示認同，指過去曾看家長利用接送小孩空檔抽菸，也有不少人邊走邊抽經過校園周邊，「雖說校園外是公共空間，但小孩出入頻繁，菸味也會飄進校園，如果禁菸範圍畫寬一點，相信多數人不會反對」。

國民黨市議員張碩芳肯定市府美意，但她認為還有很大的進步空間。她表示，會在幼兒園外抽菸的民眾應該只是少數，對於全市營造無菸環境效果非常有限，市府應該著眼醫療院所和人潮聚集的商圈商城周邊環境改善，效果應該會比目前規劃更顯著。

張碩芳說，醫療院所禁菸是眾所周知的事，但也因為這項規定，有煙癮的人全擠在院所門口或圍牆外人行道抽菸，病患一手纏著繃帶、一手推著點滴、嘴裡還叼著香煙的景象屢見不鮮。雖然抽菸有害健康是個人的事，但其他沒有抽菸的人或孕婦進入院所都要先聞一次菸味，實在沒道理，同樣的情況也發生在人潮聚集的商城商圈，市府應該重視。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康