竹市這國小沒操場拚出冠軍隊 操場預定地若徵收要7億元

新竹市東區科園國小創校以來沒有戶外操場，師生多利用室內體育館或竹科的靜心湖、籃球場活動，雖沒有操場，但校方積極培養運動風氣，棒球隊今年還打破校史紀錄，勇奪竹市軟式聯賽冠軍。不過，民代認為長久之計仍應設置操場，市府教育處回應，該校操場預定地尚未徵收，鑑價市價7億元，將持續協助學校提供合適運動場所。

科園國小在2003年設校，當時設校理念定位社區型學校，強調與社區共榮、探索，也因此成為新竹市少數沒有操場的國小，設校後陸續有民代、家長反映要增設操場，校方規畫學校旁一處私人地作為操場預定地，但徵收費用日益龐大，預估至少花7億元。

市議員劉彥伶說，遲遲沒有徵收，操場預定地市價只會越來越高，也因為科園國小沒有操場，除了得到校外活動，連校慶運動會都得外借實驗高中舉辦。她希望市府能積極協助科園國小找尋操場用地，否則家長可能會對沒操場有所顧慮，進而影響招生。

校長徐美玉說，若有操場是最好，但沒有操場，學校就因地制宜發展運動項目，例如善加運用校內的體育館球場活動、練習，每月也固定到後方的靜心湖跑步、健走，藉此親近社區環境，但確實沒有操場空間，體育課難以發展接力、長跑等田徑項目。

「善用周邊空間成為自己的體育空間。」徐美玉也提到，學校也會與家長們溝通如何善用環境活動，並分享科園國小棒球隊，即便沒有操場，平時在科管局無償借用的籃球場練習，今年首度獲得竹市軟式棒球冠軍進軍全國賽，展現越困難越強大的力量。