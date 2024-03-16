青埔設多功能場館 教局：審慎評估

桃園航空城與青埔交界區域發展快速，近期加上橫山書法館等重大建設啟用，建商大量推案。議員指當地人口不斷成長，但缺乏運動場館，盼利用大園國際高中未利用校地設置多功能體適能場館；對於新設場館，學校樂觀其成，但教育局指興建經費不低，需審慎評估需求及爭取中央補助。

大園國際高中未利用的校地約3千平方公尺，不僅地方民眾及民代期盼能興建多功能場館，學校因60間教室收置學生接近飽和，過去就有蓋新大樓的計畫，初步規劃地下2層和地上5層，空間分作停車場、體適能中心和教室。

校長朱元隆表示，體適能中心有游泳池，還有其他的運動設施像跑步機、多功能教學教室等設施，資源可以和鄰近的學校共享，讓體適能的教育更完善；到時候也可以考慮委外經營，提供青埔地區無論大園或中壢鄉親多樣的運動設施。

議員游吾和說，大園區國民運動中心選址落腳南港運動園區，高中等於在青埔與中壢交界，兩地有一段距離，以游泳為例，通常住在高中這邊的民眾不會去南港那邊，不過高中如果有游泳池，青埔包括中壢的民眾會過來使用，加上這裡的人口隨著建商頻頻推案增加，確實需要再設一處運動場館。

教育局表示，若以校方規畫興建場館，過去大約需3億元，但隨著物價波動，初估現在需要6億元，甚至更高，因此還要評估教學上有無迫切需求。